Estados Unidos sancionó el jueves a los hijastros del presidente Nicolás Maduro y al empresario colombiano Alex Saab, entre 10 personas y 13 empresas a las que acusó de orquestar "una red de corrupción" en el programa CLAP de subsidios alimentarios del gobierno de Venezuela.Las medidas se suman a la batería de sanciones que Washington ha impuesto en los últimos dos años contra el gobierno de Maduro, cuyo mandato considera ilegítimo y al que le atribuye la debacle económica en Venezuela, que según la ONU ha dejado a un cuarto de sus 30 millones de habitantes en necesidad de urgente ayuda humanitaria."Mientras los hijastros de Maduro y otros socios criminales usaron un programa de asignación de alimentos para robar cientos de millones de dólares, muchos venezolanos comen una o dos veces al día, con pocas proteínas y vitaminas", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.El Departamento del Tesoro dijo que Saab se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una confabulación que incluye a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijos de la primera dama Cilia Flores y conocidos como "Los Chamos", así como a compañías fantasma en todo el mundo y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela."Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.Al agravarse la crisis económica, el gobierno de Venezuela creó en 2016 un programa para proporcionar alimentos subsidiados a los pobres, que Saab y un socio comercial organizaron para que los alimentos se importaran "a la tasa más rentable para ellos", dijo el Tesoro en un comunicado."A sabiendas de Maduro, Saab recogió ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP", apuntó el texto, subrayando que este esquema les reportó cientos de millones de dólares.Un estudio de las principales universidades de Venezuela cifró los beneficiarios del CLAP en 16,3 millones de personas para 2018.Las sanciones de este jueves alcanzan también al colombiano Alvaro Pulido (antes conocido como Germán Rubio), socio de Saab; a su hijo Emmanuel Rubio, facilitador del envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela; y a José Gregorio Vielma, exministro venezolano de Comercio Exterior y exgobernador del estado de Táchira.Además, están Shadi e Isham Saab Certain, hijos de Saab, y Mariana Staudinger, esposa de Yosser Gavidia Flores. Shadi Saab, actor de películas de Hollywood, aparece como director de una de las compañías sancionadas.Con las sanciones, el Tesoro bloquea todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíbe toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses."Cerramos la puerta para que Maduro use el programa CLAP para enriquecerse y enriquecer a su familia. Eso se acabó", dijo un alto funcionario estadounidense.En diálogo con AFP bajo condición de anonimato, explicó que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente de las selvas del Arco Minero del Orinoco, donde, según dijo, se vierten cantidades de mercurio tan enormes "que los lagos se pueden ver desde el espacio"."Saab estableció compañías en Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), adonde enviaba el oro por avión, lo cambiaba por dólares y luego comenzaba el proceso nuevamente", señaló.El Tesoro dijo que Saab trabajó con el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami, actual ministro de Industrias, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).Estados Unidos sancionó al sector del oro venezolano en noviembre de 2018, y al Bandes y al BCV, en marzo y abril pasado respectivamente.Entre las empresas y bienes bloqueados este jueves por su presunta vinculación con este esquema fraudulento hay firmas registradas en EAU, Hong Kong, México, Turquía, Panamá, Colombia y Delaware (Estados Unidos), así como un apartamento de lujo en Miami.Hace una semana, México congeló las cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al gobierno de Venezuela de alimentos de baja calidad y con sobreprecio dirigidos a la población más pobre del país.