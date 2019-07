Fiscal de la trama rusa va al Congreso a aclarar si Trump cometió un delito

Una maratónica audiencia tendrá lugar este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, donde Robert Mueller, el fiscal especial que investigó la trama rusa, enfrentará un aluvión de preguntas en pos de aclarar si el presidente Donald Trump cometió o no un delito.Tres meses después de la publicación del informe final sobre la pesquisa de dos años sobre las elecciones presidenciales de 2016, gran parte del público estadounidense sigue sin tener claros los hallazgos de Mueller en cuanto a si Trump obstruyó penalmente a la justicia y si su campaña se confabuló con los rusos para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton.Trump dijo que fue "exonerado" en la investigación; los demócratas, que el informe proporcionó amplia evidencia para un juicio político. Por eso, a partir de las 08H30 (12H30 GMT), legisladores de dos comités diferentes de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, intentarán sacar al exdirector del FBI (policía federal) de su legendaria reserva.Mueller llegó a las 08H00 hora local al Congreso, donde una sala atestada y llena de cámaras traslucía el interés de la audiencia.Nadie sabe con certeza si Mueller, quien se ha resistido a testificar, irá más allá de las conclusiones crípticas y fuertemente legalistas presentadas en su informe, que permitieron al presidente y a sus aliados afirmar que la investigación fue una "caza de brujas" con motivaciones políticas y sin ningún hallazgo sustancial.En una serie de tuits, Trump repitió este miércoles su mantra de que no hubo ni colusión ni obstrucción."NUNCA se acordó que Robert Mueller pudiera usar a uno de sus muchos abogados demócratas y nunca trumpistas para que se sentara con él y lo ayudara con sus respuestas", dijo el presidente estadounidense, refiriéndose a la audiencia de este miércoles.Los demócratas, en tanto, esperan que Mueller explique por qué no presentó cargos a pesar de las pruebas condenatorias descritas en el informe de 448 páginas."Todos los estadounidenses merecen conocer los delitos y la corrupción expuestos en el informe Mueller", dijo el congresista demócrata Ted Lieu.El martes, los demócratas ensayaron sus tácticas para las audiencias, tanto para encontrar formas de hacer que Mueller se explaye sobre sus hallazgos como para evitar que los republicanos en ambos comités descarrilen el interrogatorio.El informe de Mueller documenta los extensos contactos entre la campaña de Trump y los rusos, incluidos los intentos de cooperar o conspirar, ninguno de los cuales es un delito específico.Mueller dictaminó al final que no había pruebas suficientes para recomendar cargos de conspiración penal, la principal acusación legal que podía utilizar.El veterano fiscal también presentó en detalle 10 casos en los que Trump supuestamente trató de obstruir la investigación.Pero dijo estar impedido de recomendar cargos contra Trump porque las reglas del Departamento de Justicia (la fiscalía general de la nación) le prohibían presentar cargos penales contra un presidente en funciones.Esto dejó en manos del Congreso determinar si Trump cometió un delito, y una minoría de demócratas está presionando para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de destitución del presidente.La forma en que Mueller describa las obstrucciones podría hacer que su testimonio en vivo sea explosivo, lo que podría dañar a Trump en tanto se calienta su campaña para la reelección el próximo año.Las audiencias, que se espera se prologuen por seis horas o más, se transmitirán en vivo a nivel nacional, lo que permitirá a los estadounidenses escuchar al hombre detrás de la larga y cuestionada investigación.Pero Mueller, que ya fue 88 veces al Capitolio en su larga carrera en el gobierno, es famoso por decir lo menos posible y ya señaló que no quiere exponer la investigación, a pesar de los repetidos ataques a su persona y a su trabajo por parte de Trump."Cualquier testimonio no irá más allá de nuestro informe", dijo Mueller el 29 de mayo, cuando anunció el cierre de la pesquisa. "El trabajo habla por sí mismo. Y el informe es mi testimonio".Pero también dejó en claro que cree que el público estadounidense no comprende completamente el alcance y las consecuencias de la campaña de Rusia para entrometerse en las elecciones, lo que Trump se ha negado reiteradamente a reconocer.Mientras tanto, el Departamento de Justicia emitió una declaración a última hora del lunes en la que exige que Mueller se atenga solo a lo que escribió en su informe, con la esperanza de contener cualquier consecuencia de su testimonio."Es increíblemente arrogante que el Departamento trate de instruirle sobre qué decir", dijo Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara baja, el martes en CNN."Es parte del continuo encubrimiento por parte de la administración de mantener la información lejos del pueblo estadounidense".