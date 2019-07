Colombia detecta posible brote de hongo letal para el banano

Colombia, uno de los grandes exportadores mundiales de banano, identificó el posible brote de un hongo letal para ese cultivo, en una finca próxima a la frontera con Venezuela que ya fue declarada en cuarentena, según autoridades."Lo que estamos haciendo es contener la (posible) presencia del hongo en esos predios, controlando la movilización, fumigando y desinfectando y de esa manera evitando que llegue al resto del territorio nacional", dijo este lunes el ministro de Agricultura Andrés Valencia en un evento en Bogotá.El fusarium raza 4 tropical (Foct R4T) marchita las plantas de banano y plátano, y puede contaminar los campos de cultivo por más de 30 años.El hongo, que puede ser introducido por los humanos en los cultivos, ha devastado a la industria en países de Asia y África.El gobierno colombiano envió al exterior muestras de los cultivos infectados para establecer si se trata de esta plaga, indicó Deyanira Barrero, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)."Nosotros estamos esperando los resultados de este laboratorio de Holanda para la primera semana de agosto", dijo la funcionaria.Por ahora la alerta se concentra exclusivamente en unas 150 hectáreas de una finca del departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia y limítrofe con Venezuela. La producción ya fue destruida y el predio está en cuarentena.Sexto exportador mundial de banano en 2018 según el ministerio de Agricultura, Colombia no enfrenta por ahora bloqueo a sus ventas por cuenta de esta sospecha.Las autoridades sanitarias investigan si el hongo pudo ser introducido por trabajadores venidos desde Venezuela, donde según el gobierno no hay información sobre controles fitosanitarios en medio de la severa crisis que golpea a ese país."La migración con Venezuela ha traído varias dificultades desde el punto de vista sanitario y fitosanitario", agregó Valencia, recordando el caso de la fiebre aftosa que afectó ganado proveniente de ese país en 2018.El ministro también precisó que el hongo, conocido como 'mal de Panamá', solo afecta a la planta y no a la fruta, por lo que no tiene riesgo para la salud humana.El domingo, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) emitió una alerta para prevenir el avance de la destructiva enfermedad de la marchitez en Centroamérica.Colombia, donde unas 917.000 de personas viven del cultivo de banano, exportó más de dos millones de toneladas de ese producto en 2018.