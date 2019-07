La primera ministra británica Theresa May declaró el martes haber expresado "directamente" su "preocupación a las autoridades chinas" sobre Hong Kong, donde se producen grandes manifestaciones desde junio."He expresado directamente mi preocupación a las autoridades chinas" dijo May en el Parlamento durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro."Es vital que sean respetados el alto grado de autonomía de Hong Kong, y los derechos y las libertades instauradas por la declaración común sino-británica".Este mismo miércoles, China anunció que protestó oficialmente contra Reino Unido después de las declaraciones del ministro británico de Relaciones Exteriores que amenazó con "graves consecuencias" si no se respetaba el acuerdo de retrocesión de Hong Kong, que fue colonia británica hasta 1997, cuando fue reintegrada a China.En virtud del principio "Un país, dos sistemas", Hong Kong puede en teoría conservar hasta 2047 su propio sistema, con su justicia independiente y su libertad de expresión.