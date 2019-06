Asesinan a periodista de radio comunitaria en suroeste de Colombia

El periodista Libardo Montenegro, locutor de una radio comunitaria en una zona de conflicto del suroeste de Colombia, murió a manos de sicarios que se movilizaban en una motocicleta, informaron este martes autoridades."Rechazamos enérgicamente el asesinato del periodista (...) He solicitado a las autoridades avanzar en investigaciones y encontrar a responsables de este crimen", escribió en Twitter el presidente Iván Duque.El comunicador de 42 años fue atacado la noche del lunes cuando salía caminando de la casa de su novia, en el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, señaló a la AFP una fuente de la gobernación.Según el coronel William Peña, comandante de policía en Nariño, Montenegro recibió "varios disparos".Las autoridades no han revelado pistas sobre los responsables y si el homicidio está relacionado directamente con el trabajo del comunicador.Montenegro, quien de acuerdo con la policía no había denunciado amenazas, conducía El Despertador, un programa informativo de la emisora Samaniego Estéreo.El medio forma parte de la iniciativa Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia que apoya la Unión Europea (UE).La embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart, expresó en Twitter su condena por el "asesinato". "Esperamos que con su voz no se apague el esfuerzo de una comunidad que lucha por construir paz y convivencia", agregó la diplomática.Samaniego estuvo bajo la influencia de las FARC hasta el acuerdo de paz de 2016, que condujo al desarme y transformación en partido de esa guerrilla.Sin embargo, el Estado no asumió el pleno dominio de ese territorio y ahora rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC se disputan el control.En lo corrido del año han sido asesinadas 14 personas en Samaniego, incluida la defensora local de derechos humanos Paula Rosero el 20 de mayo, según la gobernación de Nariño, el departamento con más narcocultivos en el mundo.En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también rechazó el asesinato de Montenegro y pidió a la fiscalía que "tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística".Desde 2017 han sido asesinados seis periodistas en Colombia, incluidos tres ecuatorianos a manos de rebeldes disidentes de la otrora guerrilla que operan en la frontera de Nariño con Ecuador, según la FLIP.