Diputado sandinista descarta aplicación de Carta Democrática de OEA

EFE | Un diputado sandinista descartó hoy que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) sea aplicada a Nicaragua, país que está inmerso en una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril pasado.



"A mi juicio la Carta Democrática Interamericana no será aplicada a Nicaragua por varias razones", anotó el legislador oficialista Carlos Emilio López Hurtado en un escrito divulgado en sus redes sociales.

La primera es que mañana se le vence la presidencia del Consejo Permanente de la OEA a Costa Rica, "que se ha caracterizado en la historia por ser un gobierno títere de los intereses del Gobierno de los Estados Unidos", apuntó.

En ese sentido, señaló que en enero de 2019 asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA El Salvador, gobernado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), aliado de los sandinistas, y que "no ha tenido una posición intervencionista", indicó.

Asimismo, vaticinó que en la OEA no se cuentan con dos tercios de los votos, es decir 24 votos de los 34 países miembros, para aplicar la Carta Democrática.

Además, argumentó que la Carta Democrática se aplica cuando se ha dado una ruptura al orden constitucional y, a su juicio, "en Nicaragua no se ha dado esa situación".

"Más bien quienes intentaron dar un golpe de Estado fueron y son los que continúan atentando contra el orden constitucional en el país, pero no lograron su cometido, y todo hace indicar que tampoco podrán hacerlo", agregó.

El diputado oficialista también vaticinó que México, que será gobernado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, asumirá un nuevo rol en la OEA y que él "ha mencionado en varios de sus discursos que su política exterior será de respeto a los principios democráticos y de derechos humanos, como el no injerencia y no intervencionismo".

Costa Rica, que ejerce la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó hoy que el secretario general de la entidad, Luis Almagro, envió una nota solicitando la activación de la Carta Democrática a Nicaragua.

Costa Rica ejerce la presidencia de Consejo Permanente hasta el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero será el turno de El Salvador.

El pasado jueves el secretario general Almagro anunció durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, con el respaldo de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya "una alteración del orden constitucional" y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas del organismo.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados (Cuba y Honduras); mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela.

La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.