Aumentan sospechas sobre el papel de "MBS" en la muerte de Khashoggi

AFP | La agencia de inteligencia de Estados Unidos se enteró de una decena de mensajes enviados por el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán horas antes y después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi al asesor que supervisó la operación, según informó el sábado el Wall Street Journal.El periódico publicó extractos del informe secreto de la CIA según el cual "MBS" había "probablemente" patrocinado la muerte del periodista saudí, quien fue asesinado durante su visita al consulado de su país en Estambul el 2 de octubre.En este informe, la CIA informa que el príncipe escribió al menos once mensajes a su asesor más cercano, Saud al-Qahtani, quien supervisó al equipo de 15 hombres enviados a Turquía para asesinar a Jamal Khashoggi.El consejero real fue despedido y acusado formalmente en Arabia Saudita de haber desempeñado un papel central en el hecho. También resultó sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos junto con otros 16 saudíes.Saud al-Qahtani se comunicó directamente con el líder del equipo durante la operación, según la CIA, dice el Wall Street Journal, el cual no especifica el tipo de los mensajes.La CIA ignora el contenido de los mensajes enviados por el príncipe heredero a su colaborador.Pero su informe concluye, con un grado de certidumbre "moderado a alto", que el príncipe Mohamed "apuntó personalmente" a Khashoggi y "probablemente ordenó su asesinato".El informe aclara: "Nos falta información directa que muestre que el príncipe heredero emitió una orden de asesinato".Los espías estadounidenses también informan que el líder saudí les dijo a personas cercanas en agosto de 2017 que si no podía llevar a Jamal Khashoggi a Arabia Saudita, "eventualmente podríamos atraerlo fuera de Arabia Saudita y hacer arreglos", lo que "parece anticipar la operación saudí lanzada contra Khashoggi".El periodista, de 59 años al momento de su muerte, fue exiliado a los Estados Unidos en 2017.El contenido exacto del informe de la CIA fue ampliamente discutido en Washington desde que Donald Trump declaró públicamente que el servicio de inteligencia "no ha encontrado nada absolutamente cierto".El presidente de Estados Unidos es acusado, incluso dentro de su propio partido en el Congreso, de tratar de salvar al príncipe heredero en nombre de los intereses estratégicos que el país tiene en Arabia Saudita.