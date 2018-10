López Obrador asegura que no se expropiará ningún terreno para el Tren Maya

EFE | El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró hoy que "no se va a expropiar ningún terreno" para construir el Tren Maya, ideado para potenciar el turismo en la Península de Yucatán, y que tampoco se dañará el medioambiente porque empleará vías ya existentes.

El tren, que circulará a lo largo de unos 1.500 kilómetros de vía, atravesará los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, haciendo paradas en puntos como Calakmul, Tulum, Bacalar, Mérida y Valladolid. "No existe ningún daño" en ningún ámbito del proyecto, aseveró López Obrador en el estado de Campeche (sureste del país). El presidente electo, que comenzará su Administración el próximo 1 de diciembre, dijo que "no se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido" para la obra del Tren Maya, que llevará cuatro años. Asimismo, rechazó que haya un "impacto ambiental", porque "ya existe la vía en la mitad de todo el circuito", construida en los años 50 del siglo pasado. Y en la otra mitad, "el derecho de vía que se va a utilizar es el de las carreteras, el de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad", agregó. El político izquierdista señaló que a lo largo de las vías del tren se van a sembrar 50.000 hectáreas de árboles frutales y maderables, que formarán parte del programa "Sembrando vida". Dicha iniciativa pretende sembrar en su conjunto un millón de hectáreas de árboles y crear 400.000 empleos directos. El Tren Maya es uno de los grandes proyectos que están planeados para llevarse a cabo durante el sexenio de López Obrador, quien ha prometido impulsar el desarrollo regional especialmente en las zonas sureñas menos desarrolladas de México. El político también tendrá que aclarar si continúan o no las obras del polémico Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuestionado por varias organizaciones que alegan que está causando un severo daño ambiental en Texcoco y en otros municipios de centro del país. El equipo de López Obrador emprenderá una consulta que se extenderá del 25 al 28 de este mes para saber si los ciudadanos prefieren el NAIM o ven mejor continuar con el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con las de la base de Santa Lucía, ahora de uso militar.