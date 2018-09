Keiko y Alan García tienen el mayor rechazo de la población peruana

EFE | La líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García son los políticos con mayor rechazo popular en Perú, según un sondeo de opinión de la empresa Ipsos publicado hoy en el diario El Comercio.La encuesta señaló que la desaprobación a Keiko llega a un 82% y que la de García es de 90%, mientras que su aprobación es de 13 % y 7 %, respectivamente.El sondeo también indicó que el político centrista Julio Guzmán y la líder izquierdista Verónika Mendoza cuentan con la mayor aprobación, al recibir 23 % y 21 % de respaldo, respectivamente, a pesar de lo cual su rechazo llega al 53% y el 67%, en cada caso.Además, el centrista Alfredo Barnechea recibe un 14 % de respaldo y 61 % de rechazo, y el populista César Acuña también un 14 % de aprobación, pero un 74 % de desaprobación.El Comercio comentó que las cifras del sondeo "son contundentes y evidencian el descrédito de la clase política" peruana, ya que ninguno de los principales líderes políticos del país alcanza el 25% de aprobación y todos superan el 50% de rechazo.Acotó que Fujimori y García son "los más ligados" por la población "a la imagen del político tradicional", mientras que Guzmán y Mendoza ofrecen "un discurso de ruptura" y aún no tienen un partido inscrito de manera oficial y, por tanto, no sufrirán "el desgaste" de las próximas elecciones regionales y municipales.La encuesta se realizó entre el 12 y el 14 de este mes, cuando aún no se había agudizado el enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y la bancada fujimorista en el Congreso, que desencadenó en una cuestión de confianza de parte del Ejecutivo.El Parlamento, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, aceptó este miércoles la cuestión de confianza y se comprometió a aprobar una serie de proyectos de reforma política y de la Judicatura planteados por Vizcarra para luchar contra la corrupción.Al referirse al caso de Alan García, el analista político Arturo Maldonado comentó que ve "una saturación ligada a la impunidad", ya que no ha sido incluido en las investigaciones por los grandes casos de corrupción que salpican a diferentes políticos por sus vínculos con empresas como la constructora brasileña Odebrecht."Hay un gran sector que se pregunta: '¿Por qué nunca le pasa nada?'. Y el otro factor que lo golpea es que se lo ha vinculado a escándalos de corrupción", dijo Maldonado a El Comercio.En el caso de Keiko, el analista remarcó que ha perdido el apoyo incluso de una porción de seguidores considerados parte del "núcleo duro" que la respaldaba."En la primera vuelta de 2011, obtuvo 23 %; y en la de 2016, 39 %. Entonces, hay gente que habiendo votado por ella ahora está en contra. Veo posible que siga cayendo", acotó.Analistas consultados por el diario coincidieron en considerar "alarmante" el deterioro de la clase política del país, en medio de la crisis que afrontan los sistemas político y judicial por la revelación de grandes casos de corrupción.Según la ficha técnica de Ipsos, la encuesta se realizó a 1.266 personas en zonas urbanas y rurales de todo el país y tiene un margen de error de 2,73 % y un nivel de confianza del 95%.