Cadena perpetua por intentar asesinar a la primera ministra británica

EFE | Un hombre acusado de llevar a cabo un complot para asesinar a la primera ministra británica, Theresa May, fue condenado hoy a cadena perpetua, pena de la que deberá cumplir un mínimo de 30 años de prisión.

Naa'imur Zakariyah Rahman, de 21 años y nacido en Londres, planeó perpetrar un ataque con bomba ante las puertas de seguridad de Downing Street, residencia oficial de la primera ministra, y después, aprovechando la confusión, llegar hasta May para matarla con un cuchillo, según la sentencia de la corte penal de Old Bailey. El magistrado Charles Haddon-Cave indicó en su escrito que Rahman "habría llevado a cabo el ataque" si no hubiera sido arrestado antes.

El ahora condenado fue capturado en una operación encubierta en la que estuvieron involucrados los servicios secretos británicos MI5, la Policía Metropolitana de Londres (Met) y el FBI en noviembre de 2017.

La sentencia asegura que Rahman estaba "convencido" de que podía llegar a causar "daños graves" con el material con el que contaba. Durante el juicio, Rahman se declaró culpable de participar en un vídeo de "patrocinio" para una persona que quería unirse al grupo terrorista Estado Islámico en Libia, hecho por el que ha sido condenado a otros seis años de prisión.