Asesinan a periodista de TV en balneario mexicano de Cancún

AFP | Javier Enrique Rodríguez Valladares, un camarógrafo y reportero del Canal 10 de noticias del balneario de Cancún, fue asesinado este miércoles, informó el medio para el que trabajaba y autoridades locales, con lo que suman ocho los comunicadores ultimados en México en 2018.

"La familia de Javier Enrique ha confirmado al propietario del Canal 10 que fue asesinado", informó la televisora en una breve declaración de prensa.

La fiscalía del estado de Quintana Roo, donde se localiza Cancún, emitió un breve comunicado en el que confirma "la muerte de dos personas del sexo masculino a consecuencia de arma de fuego" e identifica como una de las víctimas a Rodríguez Valladares.

El comunicado detalla que por el momento no cuentan con indicios de que el crimen pueda estar ligado con su trabajo, pero señalan que "están abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se registró este suceso criminal".

Rodríguez Valladares se desempeñaba principalmente como camarógrafo, pero también realizaba entrevistas y reportajes de temas políticos, explicó el Canal 10, que tiene su sede en Cancún y se transmite por televisión paga.

Medios de Cancún señalan que el comunicador habría sido asesinado cuando se encontraba acompañado de otro hombre, al parecer un artesano, en una de las principales avenidas de la zona urbana del destino turístico.

Según el reporte de la fiscalía, el hombre que acompañaba al camarógrafo también falleció por impactos de arma de fuego, aunque no reveló su identidad.

Los medios locales señalan que habría sido un ataque directo contra el comunicador y que habría ocurrido cuando se disponía a vender un automóvil. En el lugar habrían quedado un arma y diez casquillos percutidos.





Con el asesinato de Rodríguez Valladares suman tres comunicadores asesinados en dos meses en Quintana Roo, un estado donde no se habían reportado mayores ataques contra la prensa en los últimos años.

El 24 de julio fue asesinado a balazos Rubén Pat, director de Playa News, un semanario digital de Playa del Carmen, vecino de Cancún y también gran receptor de turistas internacionales.

El 29 de junio fue ultimado José Guadalupe Chan en un poblado indígena maya localizado en la zona sur de Quintana Roo, donde corresponsal de Playa News.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2017 fueron asesinados 11 comunicadores y desde 2000 suman más de cien, según recuentos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La gran mayoría de estos crímenes han quedado impunes.

El gobierno ha creado un mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, también blanco de ataques criminales en varios puntos del país.

Sin embargo, la ONU advirtió el lunes pasado que los recursos financieros para este mecanismo son insuficientes y podrían agotarse en las próximas semanas.

Ello "supondría un riesgo para las 959 personas -entre ellos también defensores de derechos humanos- actualmente beneficiarias del Mecanismo; también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección", alertó la ONU.

Comunicadores que han estado pedido protección en el marco de este mecanismo han sido asesinados.