Papa defiende matrimonio para toda la vida en reunión con familias en Dublín

EFE | El papa Francisco defendió hoy que el matrimonio "debe ser para toda la vida", durante el encuentro que mantuvo con parejas jóvenes y ancianas en la catedral de Santa María en Dublín, adonde llegó hoy para participar en el Encuentro Mundial de las Familias."Arriesgaros (a casaros), porque el matrimonio es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena", dijo Francisco en esta nueva catedral de la capital irlandesa, donde escuchó los testimonios de algunos matrimonios.El papa argentino dijo que un matrimonio "dura toda la vida" cuando crece el "amor" y que el amor es cuando decimos "eres mi media naranja".Entonces contó un recuerdo de su infancia cuando con "cinco años vio en el comedor a su padre cansado que llegaba del trabajo y besaba a su madre" y pidió que los hijos vean a sus padres que se besan y se quieren.Aunque también bromeó al decir que "el matrimonio donde no se pelea es un poco aburrido" y que "pueden volar los platos, pero el secreto es hacer las paces" y nunca irse a dormir enfadados, "porque el problema es la guerra fría del día siguiente"."Es fácil ser prisioneros de la cultura de lo efímero", criticó Francisco, quien añadió: "Hoy no estamos acostumbrados a algo que dure realmente toda la vida"."Las promesas se hacen, pero con frecuencia no se cumplen o se rompen", lamentó.Y explicó que "no habrá una revolución de amor sin una revolución de la ternura. Que, con vuestro ejemplo, vuestros hijos puedan ser guiados para que se conviertan en una generación más solícita, amable y rica de fe, para la renovación de la Iglesia y de toda la sociedad irlandesa".También invitó a que los niños hablen con sus abuelos, porque "ninguna familia puede crecer si olvida sus propias raíces".Francisco continuará hoy con los actos del Encuentro Mundial al asistir a una vigilia con las familias en el Croke Park.