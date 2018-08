Principal TV de Nicaragua mantendrá independencia pese a presiones de Ortega

EFE | El canal 10 de la televisión abierta de Nicaragua, cuyo gerente Carlos Pastora está refugiado en la Embajada de Honduras en Managua, mantendrá su línea "independiente" y no accederá a las presiones del Gobierno de Daniel Ortega, afirmó hoy a Acan-Efe el jefe de prensa de ese medio, Mauricio Madrigal.

"No vamos a acceder a esa solicitud, vamos a mantener el medio independiente", respondió Madrigal al ser preguntado sobre las presuntas presiones del Ejecutivo para que el canal cambie su línea editorial, que el jefe de prensa describió como "independiente e informativa".

Madrigal denunció que "de alguna manera" desde el oficialismo "han tratado de dañar la imagen nuestra, han acusado a algunos de nuestros funcionarios, al director general del canal como no accedió (a las presuntas presiones) yo como jefe de prensa he sido víctima de campañas de desprestigio". La canciller hondureña, María Dolores Agüero, informó este jueves que Carlos Pastora se encuentra en la Embajada de Honduras en Managua desde una fecha que no precisó y que llegó allí con una "petición de protección". El Estado de Honduras "está cumpliendo con su obligación de protección de esta persona que ha solicitado el apoyo de la misión diplomática", en una situación inédita, destacó la canciller. Según medios nicaragüenses, el Gobierno intentó el pasado lunes controlar la política informativa del noticiero Acción 10 del canal 10 a través de un emisario político, y ante rechazo de Pastora y los empleados, se ordenó una investigación a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El "noticiero (Acción 10) es completamente independiente y enfocado a dar cobertura a la realidad nacional", dijo este jueves Madrigal a Acan-Efe, que aseguró que el canal es el más visto a nivel nacional. "Tenemos más del 60 por ciento de audiencia a nivel nacional, es el único canal con gran capacidad de cobertura con señal abierta a nivel nacional, tenemos señal satelital (...) es el principal medio de comunicación ahorita", enfatizó Madrigal. Argumentó que son las diversas encuestas realizadas por la Asociación de Anunciantes, la Asociación de Agencias de Publicidad, entre otras firmas, las que colocan a esa televisora en el primer lugar de audiencia a nivel nacional. Nicaragua está sumida desde abril pasado en una grave crisis que ha dejado centenares de muertos en el marco de protestas contra el presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno fue acusado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de acosar y agredir a los periodistas en el país.

La SIP y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron la semana pasada que la libertad de prensa y expresión en Nicaragua está en "retroceso" en como consecuencia de una "campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente" por parte del Gobierno de Ortega. La crisis deja entre 317 y 338 muertos, 2.800 heridos y más de 400 desaparecidos, de acuerdo a datos de organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado. Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.