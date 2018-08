Iglesia alerta sobre el "resquebrajamiento de la justicia" en Venezuela

EFE | La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) acusó hoy, 13 de agosto de 2018, al Gobierno de Nicolás Maduro de querer instaurar una espiral de violencia en el país y de promover "el resquebrajamiento de la justicia" al señalar que se están violando las leyes y que se "atropella" el Estado de Derecho.En un comunicado, que se produce en medio de las investigaciones y detenciones por el atentado a Maduro el pasado 4 de agosto, se señala que todo lo que tiene que ver con la Justicia "se está saliendo del control de las leyes" para "enmarcarse" en "la persecución física" y "el amedrentamiento"."Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente, es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación", dijo la CEV y lamentó que los que se "sienten con poder" estén "usando" la "violencia represiva".Los obispos recordaron, en ese sentido, que "la dignidad de la persona y los derechos fundamentales a ella inherentes no pueden negarse nunca" y por lo tanto quien es privado de libertad tiene derecho "a la integridad física y psicológica" y "a las relaciones familiares y sociales".Este recordatorio de los obispos, que no hacen alusión a algún caso en específico se produce también en momentos en que la oposición venezolana ha denunciado que el diputado detenido por el atentado a Maduro, Juan Requesens, ha sido sometido a tratos crueles y que se le ha negado la visita de sus familiares y abogados.En el comunicado, la iglesia también reitera que se quiere "ejercer un control social" y que se está promoviendo "el quiebre de la disidencia".La semana pasada la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela pidió al Gobierno de Maduro cesar la "represión violenta contra los ciudadanos", tras el atentado e instó a los grupos defensores de los derechos humanos a estar "atentos" ante posibles violaciones.Hoy la CEV exhorta a los organismos de seguridad del Estado a cambiar su actitud y a entender que el país está en un momento "de grandes sacrificios y sufrimientos", por lo que reiteran su petición sobre cesar la represión."Acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades", continúa.Asimismo, los obispos venezolanos instan a los ciudadanos a no sucumbir ante "esta realidad dolorosa" y a seguir en la "búsqueda de la verdad"."La protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo, son acciones que están avanzando", recalcó la CEV en el comunicado.