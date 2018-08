Juez dominicano reanuda mañana audiencia a acusados por sobornos de Odebrecht

EFE | El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana Francisco Ortega suspendió para mañana la audiencia que retomó hoy, 6 de agosto de 2018, contra siete imputados de recibir 92 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.El magistrado suspendió la audiencia tras rechazar el pedido de aplazarla hasta el próximo lunes hecho por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados y quien alegó que fue notificado del proceso el viernes pasado, cuando la ley establece que debe hacerse al menos tres días antes.Ortega también desestimó la solicitud del senador por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tommy Galán, quien pidió ordenar al Ministerio Público notificarle sobre la exclusión de ocho personas imputadas inicialmente por este caso."El tribunal recesa la audiencia para el día de mañana a las 09.00 en punto (13.00 GMT), y advertimos a cada uno de los presentes representados que no hay que citarlos; con esta mención es suficiente", dijo el juez.La decisión se tomó a pesar de la reticencia de los abogados de Díaz Rúa, que tras finalizar la audiencia la calificaron de "indignante", tras criticar la manera en que Ortega dirige el proceso.Al inicio de la audiencia, Díaz Rúa defendió su inocencia ante periodistas, al igual que el empresario Ángel Rondón, a quien se le acusa de distribuir el dinero y quien afirmó no tener conocimiento sobre los 92 millones de dólares que Odebrecht asegura haber pagado en el país.Dijo que si la Procuraduría General de la República "quiere saber quién manejó esos 92 millones" debe buscar al exgerente de la empresa en el país Marco Vasconcelos Cruz, a quien, de acuerdo con Rondón, "lo sacaron en noviembre" de la República Dominicana.El expresidente del Senado y hasta hace poco titular del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista aseguró que la acusación "es una fábrica de mentira".Asimismo, criticó el hecho de que mientras el Ministerio Público "duró más de un año" en la investigación del caso, los imputados no han contado con el tiempo necesario para obtener las pruebas y presentar su defensa.El expresidente del Senado y miembro del PRM Jesús Vásquez confirmó a la prensa que no ha presentado las pruebas de defensa de la acusación en su contra porque no les "han entregado la base de la investigación que se ha hecho" para imputarlos.La vista de hoy fue fijada después de que Ortega suspendiera sin fecha la audiencia a raíz de un recurso de recusación interpuesto tres días antes por la defensa de Bautista, pero la Suprema Corte ratificó a Ortega para llevar a cabo la audiencia.La lista de los imputados la completa el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM, y el abogado Conrado Pittaluga, a quien se imputa como supuesto testaferro de Díaz Rúa.A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.Rodríguez anunció entonces la inclusión del expresidente del Senado Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario del PRM, en la lista de los imputados por este caso.El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos