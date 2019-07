Normativa busca gravar impuesto del 12.5% al envío de remesas

En los últimos cuatro años las transferencias de remesas enviadas han alcanzado un monto de $1,919,540,146.97 dólares, mientras que las transferencias recibidas suman los $907,724,386.07, según datos suministrados por el Ministerio de Comerio e Industrias (MICI).



Dichas transacciones están en la mira con la discusión de un anteproyecto de ley que busca fijar un impuesto de 12.5% a las remesas o transferencias de dinero que se envían al extranjero. El anteproyecto presentado por la diputada Zulay Rodríguez expone que “en la actualidad las transferencias de dinero enviadas a través de casas de remesas no son gravadas, debido en muchos casos a que no son pagos relacionados con las actividades gravadas por la norma referida.

Son transferencias simples de dinero enviadas al extranjero y no se tiene control si dichos fondos han pagado impuesto sobre la renta en nuestro país”. Es decir que el envío de dinero a través de las casas de remesas no son gravados y tienen un trato privilegiado frente aquellos fondos que sí pagan impuesto a la remesa tal como lo exige el Código Fiscal, según se plantea en la normativa. Además señala que esta medida ayuda a generar ingresos adicionales al Tesoro Nacional y que las denominaciones del dólar americano no salgan del todo al extranjero como ocurre hoy y es uno de los motivos por los que enfrentamos carencia del billete de denominación de dólar estadounidense en Panamá.

En el anteproyecto se decreta que es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba.



Añade que se considerará renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá: la renta proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones que el Estado abone a sus representantes diplomáticos o consulares o a otras personas a quienes encomienda la realización de funciones fuera del país, los ingresos obtenidos por las empresas de transporte internacional en la parte que corresponde a los fletes, pasajes, cargas y otros servicios cuyo origen o destino final sea la República de Panamá, la totalidad de los ingresos netos recibidos por la prestación del servicio de telecomunicaciones internacionales, por empresas de telecomunicaciones establecidas en el país, entre otros. Según datos del MICI, Colombia lidera el envío de remesas anual hasta 2018 con $229,482,292.37, le sigue Nicaragua con $69,968,038.91, China con $46,634,620.00, República Dominicana con $34,297,604.74, Estados Unidos con $31,036,833.74, Perú con $20,095,092.87 y Venezuela con 15,344,213.42, único país del cual Panamá solo recibió $50.00 en un año.

Existen 17 casas de remesas autorizadas



ML | Al 2 de julio de 2019, el MICI tenía registradas 17 casas de Remesas Autorizadas. En el listado figuran Importadora Ricamar S.A., Transfer Express de Panamá S.A., Western Union; Master Money Transfer, MMT S.A.; Unitranfer Panamá S.A.; Servicio Intercontinental S.A., INTERGIROS; Italtransfer Corp.; Dol Corporation Inc.; Aussie Investment Corp. Red Plus; Grupo Interchina S.A.; Panaven Remittance International Inc., Panamericash; Inverzone Exchange S.A.; Ara International Digital Investment Corp., Ara Digital International Corp; Inversiones Rapid Money S.A., Rapid Money; Money Express International S.A., Money Express International; Remesas Panamá Venezuela S.A., Venpa Rapid Cambio; J&P Corporation S.A. y Money Express; Remesas y Recaudos S.A.

