Productores reconocen escasez de cebolla por falta de rubro importado

Productores de cebolla afirman que actualmente existe una escasez del producto y se debe a que los precios del rubro en el exterior han aumentado y no está entrando cebolla importada en el país, circulando en los mercados sólo la nacional, lo que no alcanza para suplir el consumo nacional.

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, explicó que la escasez de cebolla se ha sentido porque los precios de afuera (exterior) se han disparado y a los importadores no les conviene traer el rubro así.

“Hay cebolla, pero reconocemos que no para el consumo total”, dijo Jiménez. El productor explicó que ellos tiene la capacidad para abastecer, pero mientras no tengan la seguridad que su producto se va a vender en el mercado local, no se arriesgarán a producir más cebolla, ya que se pierde, porque solo se vende la importada.

Arnulfo Simiti, productor de cebolla de Natá, afirmó que “es necesario importar porque no producimos para abastecer el mercado”. Agregó que esto se debe a que siempre prefieren vender la cebolla de afuera y la nacional la dejan dañar. Simiti indicó que esta situación ocurre todos los años.