Detectan fallas en los controles de carne importada de EE.UU.

Luego que el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, anunciara que está entrando al país carne choice (de alta calidad) sin los debidos controles aduaneros, lo que abre paso a que la carne esté entrando con un beneficio arancelario que no tiene derecho, por no existir la verificación de que efectivamente cumple con el régimen de prime/choice, productores afirmaron que esta anomalía ya se venía denunciando y se le ha dado un libre acceso a la entrada del rubro.



Martínez indicó que “hemos identificado otras fallas con la supervisión del tratado de producción comercial con los Estados Unidos. La carne choice está entrando y no hay quien la verifique, a ver si esa carne cumple con ese régimen de prime/choice. En el primer día tuvimos una reunión con la Autoridad Nacional de Aduanas y en efecto no habían los controles. Aupsa tampoco lo estaba haciendo. Y creemos que esto ha permitido un ingreso de carne, beneficiándose de unos aranceles que no tenían derecho”.



Euclides Díaz, miembro de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), manifestó que “nosotros veníamos denunciando esto. Se le dio libre acceso a la carne prime y choice, ahora todo lo que entra es de esta categoría, porque no se hace la inspección como recomiendan los manuales de inspección aduanera”.

Díaz explicó que este tema está incluido dentro de los nueve puntos que conforman el pliego de peticiones entregado en julio del año pasado al gobierno del expresidente Juan Carlos Varela. El ganadero explicó que “la aduana carece de los recintos refrigerados en los puertos y puestos fronterizos para realizar la inspección de la mercadería”.



Fernando Vásquez, encargado de la Academia Weber (especialistas en asado de carnes), indicó que “en las carnes hay tres calidades: Select, Choice y Prime. La Select que es nivel bajo, Choice nivel medio y Prime, nivel alto, todo esto en base a la cantidad de grasa muscular que tenga o marmoleo, que es la grasa interna”.



Vásquez aclaró que “si están trayendo carne que dicen que es de un tipo y no lo es, la única forma de especificarla es por el grado de marmoleo que tiene, que obviamente debe ser superior al que tenemos regularmente”. Agregó que a diferencia de otros cortes de carne, esta trae la grasa adentro, no como otras que es visible en su parte externa.

Detectan el cobro erróneo de arancel

El ministro de Comercio e Industrias (MICI) Ramón Martínez indicó que detectaron el cobro erróneo de 15% al arancel del queso mozarella, en vez del 30% como está establecido, situación que afectaba a los productores de leche de Grado C.



Martínez dijo en su cuenta de Twitter que “gracias a la aprobación de la modificación del arancel al queso mozarella a 30%, establecido originalmente, haremos justicia a los miles de productores de leche Grado C, afectados desde el 2013 por el cobro errado de 15% a esta tarifa arancelaria”.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles