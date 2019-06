Japón espera al nuevo gobierno para fijar aporte a la Línea 3 del Metro

El mes pasado cuatro grupos presentaron sus propuestas para participar en la licitación para la construcción de la Línea 3 del Metro.



“El gobierno japonés ha apoyado en este proyecto, que tanto se necesita, a través de un financiamiento reembolsable y como gobierno queremos que la obra se empiece lo antes posible”, comentó Takashi Owaki, embajador de Japón ante Panamá.



“Cuando cambie el gobierno necesitamos conversar sobre el objetivo de la nueva administración y la Línea 3 del Metro”, dijo Owaki.



El diplomático señaló que cuentan con más de 20 años de presencia en el país y que seguirán apoyando en proyectos de infraestructuras, como también en el financiamiento a organizaciones sin fines de lucro, como PROBIDSIDA, fundación a la que la embajada japonesa donó una unidad móvil para llegar a las regiones del interior del país, llevando información y realizando pruebas del VIH.

“La presencia de empresas japonesas en Panamá ya suman unas 53 y se encuentran en toda la región latinoamericana, pero sus sedes están en Panamá. En el país la presencia de japoneses hacen un total de 400 personas”, destacó Owaki.



Agregó que “sí, queremos que más empresas vengan a Panamá a invertir, pero primero tienen que ver la situación de las inversiones que hay en el país con el cambio de gobierno y que tan confortable y cómodo puede ser para las empresas venir a invertir. También están incrementando los restaurantes de comida japonesas, favoreciendo al turismo en el país”.



Japón se convirtió recientemente en el segundo usuario del Canal de Panamá. Sobre esto, Owaki mencionó que lo que más transporta su país por la vía acuática es el gas natural licuado (GNL) y productos de uso doméstico como muebles y electrodomésticos.

Consorcios chinos, detrás de la megaobra

Dos grupos chinos buscan adjudicarse la obra. Se trata de China Railway (China Railway Group Limited) y China Power (Consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited). Los otros dos son Consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEGFCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (España) y Consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO (México y Japón). Se espera que la obra supere un costo de 1,500 millones de dólares.

