La tarifa eléctrica aumentará según gremios y economistas

La tarifa de la distribución y comercialización de energía eléctrica para los próximos meses en Panamá aumentará, advirtieron economistas, empresarios y funcionarios gubernamentales que pidieron el anonimato.



La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) informó que mañana a las 3:30 p.m. en el edificio Office Park, el cual es sede de la autoridad se realizará el foro informativo, con el propósito de dar a conocer las nuevas tarifas a la energía eléctrica.



El exsecretario nacional de energía (SNE), Juan Urriola, comentó que “lo más probables es que la tarifa a la energía aumente, y aunque sea un real o unos centavos, ya es un plomo para el nuevo gobierno y se lo dejan cuando no se puede hacer nada”. Urriola agregó que es preocupante que lo hagan a pocos días de terminar el gobierno.



Por su parte, Gustavo Adolfo Bernal, expresidente de Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) comentó que el pliego tarifario, a su opinión, fue aprobado ilegalmente a principio de este año y que ahora es que se van a ver los resultados.



También agregó que el aumento de ahora es porque se acabaron el subsidio y que esto ocasionará el aumento en la tarifa, y que esto pudiese afectar al sector residencial con un aumento del 18%, mientras que la parte comercial se verían afectado hasta con un 48% y es sumamente peligroso, en estos momentos.



El presidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada manifestó que a pocas horas de terminarse el gobierno, se tome esta decisión es un poco conflictivo. “Con la cantidad de problemas en las finanzas que tenemos en estos momentos, tomar esta decisión es irresponsable por este gobierno y recomiendo que se debe dejar esta decisión en pausa para que el gobierno entrante sea quien decida lo que pasará”, mencionó.



Para la economista Nitzia Ayarza, este gobierno le dejará una responsabilidad grande al entrante de lidiar desde el primer día con lo que sea que tome de decisión este viernes en relación a la energía.



Precisó que el gobierno entrante tiene que revisar si la decisión tomada se puede revertir para no afectar a los ciudadanos.



Antonio Arias dijo que los subsidios a la energía no ayudarían en nada, ya que responden a una política paternalista que nunca ha ayudado a este país y que el costo a la energía no debería subir. Arias, también economista, indicó que la solución no es ni subir el costo a la energía, ni colocar más subsidios, “lo que se tiene que hacer es mejorar drásticamente la distribución en el país que es poco eficiente y que en vez de darle subsidios a los panameños. Lo que se debe hacer es invertir en toda la distribución nacional y realizar los cobros a todos los morosos”.

La última revisión fue en enero

El Gobierno de del presidente Juan Carlos Varela anunció que no aumentarían los precios de las tarifas de electricidad durante el primer semestre de 2019, adoptando un esquema por el Estado de aprobar subsidios a la energía en el país.

Erick Maturana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @er_maturana

Instagram: @eamaturana