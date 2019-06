Los antecedentes de la crisis en el sector eléctrico, según Urriola

"La tercera línea de transmisión, originalmente designada como Refuerzo Guasquitas -Llano Sánchez-PanamaII, es presentada por Etesa y aprobada por Ente Regulador para ser incluida en Plan de Expansión 2009-2013 (Resolución No.JD-5216). Era diciembre de 2008 y estábamos en el Gobierno de Martín Torrijos con Isaac A. Castillo como Gerente de Etesa y Víctor Urrutia como Administrador del Ente Regulador”.



“En abril de 2009, Castillo (Etesa) solicita cambio al Plan 2009-2013 para la tercera línea y programa la terminación de la Línea en dos fases: un Primer Circuito para Enero 2014 y el Segundo Circuito para Enero 2018 (terminación de la Línea). Mediante Resolución No. 2718 de 30 de junio de 2009 (un día antes del cambio de gobierno), la ASEP, bajo la administración de Urrutia, aprueba los cambios. Castillo es notificado el 3 de julio de 2009 a las 10.26 am. (notar que bajo este esquema, que la Línea completa estaría en enero de 2018)”.



“La nueva administración de ETESA, bajo René Rivera, hereda multiples problemas y establece un plan prioritario de atender con urgencia la subestaciones del Sistema Integrado, y hubo que priorizar inversiones. Por el lado de las líneas de transmisión, se contrata un estudio a la empresa de ingeniería Manitoba de Canadá y se decide incrementar la capacidad de las líneas 1 y 2 de 500MVA a 750 MVA, mientras se adelantan trámites para diseño y construcción de la Tercera Línea. La situación financiera de Etesa era difícil”.



“Etesa, bajo la administración de Fernando Marciscano, solicita en junio 2012 la aprobación para la tercera línea en una sola fase (los dos circuitos) y con entrada en operación en 2016 y su inclusión en pliego tarifario 2013-2017. En enero 2014 se da la orden de proceder con fecha de terminación para 2016, con dos frente simultáneos de trabajo, Chiriqui-Coclé (Penonomé) y Coclé-Panama II, es decir, esta línea estaría completamente terminada (2016) antes de la antes propuesta por Isaac Castillo y aprobada por Víctor Urrutia (2018).



“¿Qué ocasionó la demora en la terminación de la tercera línea? Una pésima administración y la mala inspección (no había experiencia en estos trabajos en la dirección de Etesa) que bloqueaba los esfuerzos del contratista. El mal manejo de la servidumbre provocó impedimentos al acceso por parte de los propietarios de los terrenos a los sitios de las torres. todo esto sucede en el gobierno de Varela y la gerencia de Barría”.



“A la fecha la línea no funciona a su capacidad de diseño de 800 MVA, porque la licitación que dejó Fernando Marciscano (exgerente de Etesa) lista para los equipos complementarios para la operación de la línea y que debía iniciar en septiembre 2014, y ser entregada en 2016 (fecha original para la entrada en operación de la tercera línea), fue partida en dos: obras civiles y equipos y adjudicada a Vimac por este gobierno. Vimac quebró, los equipos se licitaron nuevamente y aún no están en su totalidad en Panamá, limitando la operación eficiente de la tercera línea”.



“Quieren más verdades, señores Urrutia y Ferrari. Ustedes no han terminado la tercera línea por negligentes y se quieren arropar en la experiencia de los que sí sabemos. ¿Y la cuarta línea para qué? Explíquenle al pueblo”.







Juan Urriola

