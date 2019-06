SIP pide al Gobierno entrante elaborar política de Estado para el sector financiero

Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá nuevamente en su lista gris, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y el Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP) manifestaron su desacuerdo e hicieron recomendaciones a las actuales autoridades y al Gobierno entrante para salvaguardar las plataformas de servicios financieros del país.

El SIP detalló en un comunicado que este es un escenario que apunta a desarmar el sector terciario de la economía panameña. Además resaltó que no hay evidencia concreta o casos reportados que demuestren que hay deficiencia en el país en la lucha contra el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo, por lo que no se muestran de acuerdo con las sanciones, que consideran les hacen daño al bienestar de Panamá.

El CONEP y el SIP, califican como injusto y desafortunado el hecho de que no se ponderen los esfuerzos realizados por el país para no ser incluido nuevamente en la lista. “Nuestro marco regulatorio y nuestras políticas no son nocivas para el concierto de la naciones y la sana convivencia entre ellas”, acotaron los sindicalistas.

Por su parte, el CONEP solicitó al presidente electo, Laurentino Cortizo, elaborar una política de Estado que defienda la plataforma de servicios internacionales y financieros que se presten en y desde de Panamá con un personal idóneo.

CoNEP, se pronuncia en relación al reingreso de Panamá en la Lista Gris de la GAFI, desición que afecta de manera negativa la reputación del país. #CoNEPaldía pic.twitter.com/vvySHtPDZ3 — CoNEP Panama (@CONEPPanama) 22 de junio de 2019