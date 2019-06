Carne de res será exportada a China el próximo sábado 22 de junio

El sábado 22 de junio se realizará el primer embarque hacia China de carne de res panameña, informó Néstor González, ministro de Comercio e Industrias (MICI).



“Se están enviado protocolos de productos procesados como leches y quesos a China”, señaló González

Según el máximo representante de esta cartera, con este envío se pretende descongestionar el mercado local, que hoy registra un excedente de 30 mil reses y está bajo las negociaciones comerciales que mantienen con China.



Estas declaraciones se realizaron en la presentación de un informe de la gestión del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), durante los últimos cinco años de la administración de Juan Carlos Varela.



Aquiles Acevedo, presidente de Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), informó que “el anuncio es bueno para los ganaderos, pero no estoy de acuerdo es en el monopolio porque solamente una empresa es la que puede exportar al exterior”.



Acevedo indicó que el principal cliente para el productor es el nacional y que la aspiración que ellos tienen es que lo que se envíe hacia afuera sea el excedente de lo que sobra en el país.

“No se logrará un mejor precio tampoco porque si hay una sola empresa, eso quiere decir que no se le pagará lo adecuado porque no hay competencia y China pagará lo que quiere y no lo que el productor se merece” agregó Acevedo.



El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que actualmente hay una planta aprobada, que está destinada a comercializar sus productos ganaderos en China, la cual es la Unión Ganadera S.A.



También agregó que fueron inspeccionadas cuatro y hay tres en espera de aprobación.



En la entrega del informe del MICI se comentó que han concluido cinco rondas de negociaciones del acuerdo comercial con China, logrando acordar el marco legal y cerrando los capítulos de propiedad intelectual, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, y avanzando en acceso al mercado, cooperación y servicios financieros.



“Se mantuvo la consulta permanente con el sector privado para alcanzar un acuerdo que fortalezca la relación de ambos países para consolidar el hub logístico y potenciar las exportaciones”, informaron autoridades ministeriales.

