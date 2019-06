Cortizo revela las primeras acciones para reactivar el sector agro

Cosecha del agua, producción, agrotecnología, agricultura de precisión, fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y cadena de frio fueron algunos de los temas tratados en la primera reunión de transición del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), según informó el presidente electo Laurentino Cortizo.

“No se tocó el tema de las importaciones, se habló del fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias que es muy importante, Merca Panamá y Cadena de Frío”, dijo Cortizo. También se habló del apoyo “que nos dan los organismos internacionales al sector agropecuario”.



Sobre el pliego de peticiones presentado por los productores en junio del año pasado, y que es un tema que deja pendiente la actual administración, Cortizo dijo que sí se va atender. “Lo vamos a revisar, vamos a ver ese pliego punto por punto y ver en cuáles podemos avanzar, porque obviamente hay algunos puntos que toman tiempo”.



El mandatario electo aseguró que “la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), he dicho que es un tema de vamos a revisar, tenemos un compromiso de eliminar la AUPSA, eso no significa que al eliminarla no van a existir controles, si va a haber controles y controles importantes. Eso significa que vamos a proteger la producción nacional, pero también conscientes de que este país requiere de importaciones, queremos es control en las importaciones, nosotros no vamos hacer absolutamente nada que impida las importaciones que cumplen con todos los requisitos, absolutamente nada”.



Augusto Valderrama, ministro del MIDA designado, dijo que “hay muchos temas pendientes, queremos transmitir un mensaje claro, vamos hacer que esta sea la casa de los productores”.



Agregó “esta es la sede principal, pero nuestras oficinas estarán en el campo, donde está realmente la producción de este país”. Valderrama señaló que “tenemos que dejar nuestros intereses mezquinos aparte y cada uno dar su gota de sacrificio”. El ministro designado adelantó que hoy viajará a la provincia de Chiriquí para reunirse con los productores de Tierras Altas en un seminario sobre medidas fitosanitarias.



Por otro lado, Cortizo informó que hoy deben estar anunciando una lista extensa de viceministros, viceministras y de gobernación para conformar el gabinete.

Presentarán propuesta para Ley de Contrataciones Públicas

El presidente Laurentino Cortizo manifestó que el primer Consejo de Gabinete se realizará el 2 de julio en el Instituto Nacional de Agricultura (INA).

En este consejo se abordarán varios temas del sector agropecuario y anunciarán la propuesta para la Ley de Contrataciones Públicas.



“Tenemos el compromiso de anunciar la propuesta de la Ley de Contrataciones Públicas, tenemos ya un borrador que vi anoche y me gusta mucho lo que estoy viendo”, indicó Cortizo.



El presidente electo, que tomará posesión el próximo 1 de julio, señaló que en este primer encuentro también se discutirán temas como el proyecto de Vaso de Leche y el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI).





