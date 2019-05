Empresarios alemanes conocen las oportunidades de inversión que tiene Panamá

Invitada por el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, la Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado participó de la Conferencia de América Latina y el Caribe, organizada por la Cancillería alemana junto al Comité Latinoamericano de Negocios Alemanes (LADW por su siglas en alemán).

Durante la conferencia pudo conversar con importantes empresarios alemanes, para destacar las oportunidades que ofrecen los regímenes especiales de Panamá a las grandes multinacionales. Al respecto, sostuvo conversación con los máximos representante de la empresa Siemens, reconocida como líder a nivel mundial.





En este marco, la Vicepresidenta y Canciller atendió una mesa redonda junto a otros Cancilleres y empresarios alemanes, donde destacó la relevancia de la relación económica y comercial entre el país europeo y la región, y resaltó la coincidencia de pensamiento entre Panamá y Alemania, en cuanto a su sistema democrático, de libre mercado, altos niveles de seguridad y respeto a la seguridad jurídica.



Seguidamente, la Vicepresidenta y Canciller participó junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Inauguración y Fundación de la Red Unidas de Mujeres, donde resaltó la importancia de incorporar aún más a las mujeres en los sectores económicos, para así lograr importantes aumentos en el producto interno bruto de los países, redundando en mayor desarrollo y bienestar.





Posteriormente atendió reunión con el Secretario de Estado para Finanzas de Alemania, Wolfgang Schmidt, donde se discutió acerca de la lista de la UE de países y territorios no cooperantes y la lista del FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) sobre lavado de dinero. En este espacio la Vicepresidenta y Canciller resaltó los logros obtenidos por Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y los logros en la adopción de la legislación según los más altos estándares internacionales de transparencia y equidad fiscal.





En el ámbito bilateral, la Vicepresidenta y Canciller sostuvo conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en donde agradeció el decidido apoyo recibido de Alemania en el último quinquenio en diversos temas de la agenda bilateral. La Vicepresidenta mostró su complacencia al contar con un aliado estratégico para lograr conjuntamente el desarrollo de políticas de largo plazo en materia financiera y desarrollo económico. Así mismo conversó con el Canciller de México, S.E. Marcelo Ebrard, el Canciller de Uruguay S.E. Rodolfo Nin Novoa, la Canciller de Suriname, S.E. Yidiz Pollack, y con el Canciller de San Vicente y las Granadinas, S.E. Louis Straker para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.