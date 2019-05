Café Elida Estate, con 101 años de tradición en la producción del mejor café Geisha

Desde 1918 la familia Lamastus ha estado produciendo café en Elida Estate por cuatro generaciones, marcando muchos hitos en la comercialización del producto.



En el 2018 la empresa rompió un récord de puntaje con 94.66 sobre 100 y el récord de precio con el café Geisha en la categoría natural, con una venta de 803 dólares por cada libra.



El más reciente hito fue una puntuación de 95.12 en una escala de 100, cuando el Elida Estate Green Tip Natural Coffee resultó ganador de la variedad geisha natural en la vigésima tercera cata de café The Best of Panamá, el fin de semana pasado. Wilford Lamastus Jr., propietario de Lamastus Family States, destacó que al romper el récord de puntaje en esta categoría es una responsabilidad para seguir produciendo buen café. La subasta de este año será el 16 de julio del 2019.



La familia Lamastus esperan seguir rompiendo los récords.

erick maturana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @er_maturana

Instagram: eamaturana