Pymes panameñas se encaminan al éxito con nuevas propuestas

Empresarios panameños de las pymes iniciaran un programa que les transferirá conocimientos y herramientas que les permitirá evolucionar sus negocios de manera rápida a través de la creatividad e innovación.

El programa está enfocado en potenciar las PYMES del país y será ejecutado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).





El mismo inició en la provincia de Panamá con la participación de empresarios que tendrán la oportunidad de generar cambios sustanciales en sus empresas, integrando la innovación de manera estratégica.





“Esperamos que este sea un espacio enriquecedor para todos y puedan adquirir ideas aplicables en sus empresas que permita mayor satisfacción a sus clientes, impulsando una filosofía de gestión creativa e innovadora, competitiva y diferenciadora”, dijo Lourdes Pérez, directora general encargada de la AMPYME, durante el acto de apertura del evento.





La malla curricular del programa está compuesta por temas vinculados a casos de éxito de empresas y nuevos modelos de negocio de tendencia en el mundo, fomentar la cultura de innovación e incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.





Según Julio Vidal, director de Desarrollo Organizacional de la CCIAP, la alianza estratégica con la AMPYME ha tenido mucho éxito. “Exportar e internacionalizar lo que producen las mipymes debe ser una de las metas finales de los empresarios y encaminado a ese propósito es que se realiza esta actividad”, agregó.





La innovación se ha convertido en el motor más importante de la transformación y el crecimiento de las empresas, representando la clave para su crecimiento y para el cambio del tejido productivo de un país.





El Programa está orientado a los dueños o personal clave de las empresas PYME referidos por sus superiores que ocupan posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Se espera que sean facultados para efectuar o influir para que se produzcan los cambios positivos y necesarios, a lo interno de las empresas, y lideren las transformaciones de los negocios.





En este programa de apoyo a la innovación en empresas podrán participar empresa afiliada o no a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, debe contar con el Registro Empresarial de la AMPYME, tener tres o más años en operación, tener interés en diversificar y fortalecer la propuesta de valor que ofrecen actualmente a sus clientes e interesada incursionar a un nuevo mercado de clientes.





Otro requisito es tener prácticas de calidad en sus operaciones del día a día, maximizar el beneficio, la disposición para trabajar y colaborar en el día del taller y maximizar el beneficio, la disposición para revisar el material digital que se enviará previo al taller.





El participante de la empresa debe tener una noción de los factores externos (referencia: “Análisis PESTLE”) que pueden afectar a su empresa y de cuáles son o serán sus segmentos de mercado / clientes considerando que mientras más información estructurada tenga el participante de sus segmentos meta, mejor.





Se espera capacitar a 150 representantes de empresas durante los talleres “Reinventando Tu Propuesta de Valor” (6 talleres), utilizando la reconocida herramienta: Value Proposition Canvas (by Strategyzer), con duración de 1 día (8:00 a.m. a 5:00pm).





Las capacitaciones inician hoy jueves 16 de mayo en la ciudad capital (30 empresas), continua mañana viernes 17 de mayo en Panamá Oeste (25 empresas), 22 de mayo en Veraguas (20 empresas), 23 de mayo en Los Santo y Herrera (25 empresas), 24 de mayo en Coclé (20 personas) y el 31 de mayo en Chiriquí (20 empresas). En total participaran 150 empresas.





De cada uno de los talleres los Facilitadores seleccionarán cinco empresas, en función de los niveles de participación en los ejercicios y en función de la calidad del trabajo realizado y su propuesta de valor, según evidencien las plantillas. Luego las 30 empresas seleccionadas estarán participando en el workshop: Desarrollo de capacitación en creatividad e innovación empresarial en la Ciudad de Panamá.