Incertidumbre por la licitación de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Luego que ninguno de los proponentes cumpliera con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de cargos para la licitación del proyecto de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande - Panamá III 500kV y subestaciones asociadas, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) indicó que para tomar una decisión sobre el proyecto con las opciones que permite la Ley para situaciones como esta “hay que cumplir con los tiempos que ordena la Ley para este tipo de acto público”.

“Debe transcurrir un periodo para comentarios sobre los resultados de la evaluación y que ETESA pueda publicar la resolución, que también tiene que cumplir con el tiempo que ordena la Ley”, agregó la oficina de prensa de ETESA, que explicó que “los resultados de las evaluaciones deben esperar cinco días hábiles para recibir comentarios u objeciones. Si no hay objeciones, ETESA publica la resolución administrativa y este nuevo documento también tiene 7 días hábiles para ejecutoriarse y recibir objeciones y comentarios”.

Cinco empresas habían precalificado para participar en la licitación del proyecto, pero en el acto de entrega de propuestas, realizado el 9 de abril pasado, sólo dos presentaron propuestas que al final no cumplieron con los requisitos establecidos en el pliego. Se trata de Interconexión Eléctrica S.A Consorcio InterPanamá y China Electric Power and Technology Co LTD.

El proyecto debe iniciar su construcción en la estación seca de 2020, para que pueda estar en operación en julio de 2023. ETESA aclaró que la obra tomará entre 30 y 42 meses para terminar su fase de construcción.

“Línea aumentará la capacidad del sistema eléctrico”

ML | Según ETESA, la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica Chiriquí Grande–Panamá III 500kv y subestaciones asociadas, aumentará la capacidad del sistema, “al incrementar la capacidad del sistema se disminuyen las pérdidas de potencia y energía de $51.6 millones al año a $29.4 millones”. El proyecto atravesará 317 kilómetros desde Bocas del Toro hasta Panamá por la costa caribeña del país. Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA, ha mencionado que “es prioridad desarrollar la línea de transmisión en tiempo oportuno”.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles