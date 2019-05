Mejoras en calificación de riesgo inducen al Gobierno a endeudarse más, expertos

Economistas afirman que las mejoras en las calificaciones de riesgo y grado de inversión que ha obtenido el país por agencias calificadoras son positivas, sin embargo inducen al gobierno a endeudarse más, no se traduce en efectos directos para la población y la información con la que realizan estos análisis no está completa.



Augusto García, economista, indicó que “lo que hacen las calificadoras son como una nota y lo que está detrás de la calificación que dan estas empresas es la capacidad de pago de la deuda que tiene el Gobierno”.

Agregó que “lo que están diciendo es que en las condiciones actuales normales el Gobierno panameño tienen la capacidad de pagar su deuda sin dificultad y por lo tanto los inversionistas que compran bonos del tesoro de Panamá están confiados de que su inversión está segura y que van a poder obtener el rendimiento que están esperando.

Esto no se traduce bajo ninguna circunstancia en efectos directos para la población el efecto inmediato es que podría reducir el costo de la deuda del Estado y eso incentiva al gobierno hacia el endeudamiento”.



El economista David Saied manifestó que “es algo positivo pero la calificadora lo que evalúa es la capacidad de pago de la República hacia los tenedores de bonos”.

Saied señaló que con “las calificadores, el tema es que no tienen toda la información sino que sólo se reúnen con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y poco obtienen información por ejemplo de las cuentas que están pendientes por pagar a las empresas privadas etc”. Saied detalló que esto no quiere decir que las fianzas del Estado no sean buenas, pero no son tan buenas como lo está reflejando el MEF.

“La calificación es positiva pero no es tan directo el impacto”.

Antonio Arias, economista, explicó que “las calificaciones no son tan positivas en un momento en que Panamá necesita atraer mucha inversión”. Explicó que una perspectiva estable no es tan atractiva para nuevos inversores que buscan que el grado de inversión del país sea bajo y eso lo encuentran en otros países.

En abril la calificadora Standard and Poor’s mejoró la calificación de Panamá de BBB a BBB+ con perspectiva estable. En marzo la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service mejoró la calificación a Baa1.

Riesgos crediticios, finanzas y emisiones son calificados

ML | Las empresas calificadoras de riesgo tienen distintas definiciones y contextos distintos para realizar sus calificaciones. Entre ellos está el respaldo financiero de aseguradoras, el riesgo crediticio de emisión, solidez financiera, calidad crediticia de fondos en escala nacional, entre otros. Las calificaciones son otorgadas en letras acompañadas de números.

