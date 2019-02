Mitradel sostiene avances en los derechos laborales de la gente del mar ante la OIT

La Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Zulphy Santamaría, indicó que con la ratificación en el año 2006, por parte de la República de Panamá y de los otros Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Convenio sobre el trabajo marítimo, se ha dado un gran paso en las mejoras y el respeto de los derechos laborales de la gente de mar.En este sentido, la titular de las relaciones laborales de Panamá, dijo que de acuerdo a lo establecido en el MLC, 2006, enmendado, Norma A2.8, el país ha desarrollado y adoptado programas que incentivan la contratación de la gente de mar, los cuales incluyen la aprobación de legislación nacional que tiene como objetivo alentar la progresión profesional y el desarrollo de las aptitudes, aumentando las oportunidades de empleo de la gente de mar.Sostuvo que las oportunidades para la contratación y retención de la gente de mar se ven en la mayor parte del tiempo amenazadas por factores que guardan directa relación con las condiciones de vida y de trabajo a bordo, como lo son el entorno de trabajo seguro y con protección, condiciones de empleo justas, protección social y perspectivas de progresión profesional, entre otras.“Todos estos factores son cubiertos ahora por instrumentos internacionales, que de aplicarse correctamente deben tener repercusiones positivas directas sobre el aumento de vocaciones profesionales, contratación y retención de la gente de mar”, agregó la Ministra Santamaría.Como Estado -según Santamaría- se ha puesto en práctica un mecanismo que busca promover oportunidades de empleo para la gente de mar panameña, logrando el reconocimiento de los títulos de competencia previstos en el convenio de formación por otros países e iniciando el proceso de reconocimiento de títulos ante la Agencia Europea de Seguridad Marítima de la Unión Europea (EMSA por sus siglas en inglés) permitiendo esto ofrecer una mayor cantidad de mano de obra panameña en buques de bandera de este Continente.La Ministra Santamaría hizo énfasis en la discriminación que sufren las mujeres durante su práctica profesional para iniciar una carrera como gente de mar.“En nuestra experiencia, los principales factores que inciden en la igualdad de oportunidades y de trato a lo largo del proceso de contratación y durante el empleo de la gente de mar, en particular es la de integrarse en la cultura laboral masculina del sector marítimo”, puntualizó.Sentenció que otro factor que incide en la igualdad de oportunidades es el hecho de que las políticas y prácticas existentes no brindan suficiente protección a las mujeres de mar que toman la decisión de hacer una vida en el mar y que desean a la vez tener una vida familiar.En este sentido, argumentó que la protección del empleo de las mujeres de mar se hace un desafío en esta industria, que va más allá de la retención de la gente de mar; se debe garantizar que las mujeres no sean víctimas de discriminación y acoso por parte de sus compañeros de trabajo, subalternos y superiores jerárquicos.Las declaraciones de la regente de la política laboral panameña se dieron en el marco de la reunión sectorial tripartita sobre la contratación y retención de la gente de mar y la promoción de las oportunidades para las mujeres de mar, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019 y donde se examinan las cuestiones planteadas específicamente en la resolución relativa a la contratación y retención de gente de mar y la resolución relativa a la promoción de las oportunidades para las mujeres de mar.