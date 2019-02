Panamá está en 15 listas discriminatorias, expertos exigen no permitir más presiones

Actualmente, Panamá se mantiene incluida en quince listas discriminatorias de diferentes países y, si el Parlamento Europeo aprueba el listado elaborado por la Comisión Europea, sumarían 16 listas, así lo confirmó la Cancillería a Metro Libre.



Se trata de Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Portugal, Camerún, Rusia, Serbia y Georgia, jurisdicciones que consideran a Panamá como un país que representa riesgo.



El abogado y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Linares, indicó que la inclusión de Panamá en tantas listas demuestra lo equivocada que ha sido la estrategia que implementó la Cancillería desde un principio.

“La estrategia consistió simplemente en ceder en absolutamente todo lo que nos pidiera cualquier organismo o país y ahora estamos pagando las consecuencias”, criticó Linares.



Además, manifestó que “desde que hemos empezado a atender las recomendaciones y exigencias, no sólo no hemos salido de las listas, sino que hemos sido incluidos en adicionales”, por lo que recomendó que “ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos como país y preguntarnos si queremos ser independientes, sí o no, porque la soberanía cuesta ganarla y defenderla”.



Por su parte, el ex embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro De Alba, considera que “a estas alturas lo que debemos considerar es, que después de todo lo que ha hecho Panamá para adecuar su legislación y sistema a los estándares internacionales, si es justo que Panamá esté en esa cantidad de listas”.



Alfaro apuntó, que en el campo diplomático, Panamá debería retirar a sus embajadores de los países que nos mantienen en estas listas.

Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21