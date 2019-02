La experiencia del cliente influye en la rentabilidad de las empresas

Un nuevo informe publicado por el Centro de Excelencia en Experiencia del Cliente de KPMG International, reveló que las marcas que ofrecen las mejores experiencias del cliente logran incrementar sus ingresos un 54% más que las que no están bien catalogadas por los consumidores en virtud de sus experiencias.

MAIF en Francia, Marriott Hotels en México, Emirates Airlines en los Emiratos Árabes Unidos y Navy Federal Credit Union en los Estados Unidos, son algunas de las marcas que los consumidores señalan como modelos de experiencia del cliente en los mercados locales, detalló el comunicado.

Este informe es el producto de una investigación realizada mediante una encuesta en Internet por parte de KPMG. La investigación reúne la visión de casi 55,000 consumidores de 14 mercados diferentes: Australia, China, Dinamarca, Francia, Italia, India, Luxemburgo, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. En total se evaluaron más de 1,400 marcas, lo que dio como resultado unas 600,000 encuestas.

“Una buena experiencia del cliente impulsa considerablemente el crecimiento y ayuda a lograr un desempeño sólido”, señaló Julio Hernández, Líder Global del Centro de Excelencia en Clientes Globales de KPMG. “Las marcas que más saben sobre los clientes y utilizan ese conocimiento para ofrecer experiencias del cliente verdaderamente excepcionales, superan a aquellas que no cuentan con ese conocimiento. No se trata solamente de fidelizar clientes. También de hacer inversiones inteligentes que puedan reducir las fricciones que se generan en el proceso de compra, lo cual no solo mejora la experiencia del cliente en su conjunto sino que además reduce los costos, una combinación exitosa”, agregó.

Las marcas que se ubican dentro del 5% que concentra a las mejores de cada mercado se diferenciaron considerablemente del resto incluidas en el ranking. Este modelo se desarrolló para dar una definición precisa y práctica del tipo de respuesta emocional que una experiencia exitosa debe generar. Sobre la base de casi una década de investigación y más de dos millones de evaluaciones en múltiples mercados, el modelo representa los componentes fundamentales de cada gran experiencia del cliente.



Marcas líderes



Los clientes eligieron las marcas líderes de cada mercado considerando “Los seis pilares de la excelencia en experiencia del cliente”:



Australia: Singapore Airlines



China: Alipay



Dinamarca: Topdanmark



Francia: MAIF



India: Taj Hotels, Resorts and Palaces



Italia: Apple Store



Luxemburgo: Ernster



México: Marriott



Países Bajos: Lush



Nueva Zelanda: Farmlands Co-operative



Noruega: KLP



Emiratos Árabes Unidos: Emirates Airlines



Estados Unidos: Navy Federal Credit Union



Reino Unido: QVC UK