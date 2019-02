Comisión de Presupuesto suspende traslado de 24 millones del IDAAN para el Metro de Panamá

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional suspendió, por solicitud de su presidente Benicio Robinson, un traslado de partida por 24 millones de dólares solicitado por el gerente del Metro de Panamá S.A., Roberto Roy, el cual se descontaría del presupuesto actual del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para la operación de la Línea 2.





En una nota detallaron que Robinson solicitó la presencia del director del IDAAN, Juan Felipe De La Iglesia; el Ministro de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena; y el gerente del Metro de Panamá, para que explicarán "cómo de una institución con tantas necesidades y que debe cumplir con el suministro de agua potable a todo los panameños se podían quitar B/.24 millones".





“Quitarle ese recurso a una potabilizadora del país, es como meterle una puñalada en el hígado a un panameño, por lo que no podemos estar de acuerdo con este traslado”, precisó el presidente de la Comisión de Presupuesto.





Por su parte, Roy argumentó que los 24 millones de dólares serán usados durante un año para el mantenimiento de la línea 2, que tiene un avance de 97%.





Explican que el Metro solicitó estos 24 millones de un total de 70, que le transfirió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que a su vez trasladó para obras del IDAAN el año pasado y que ahora es requerido.





Robinson, quien manifestó no estar en contra del proyecto del Metro de Panamá, señaló que deben buscarse otras asignaciones que no sean las del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.





Añadió que si el director del IDAAN no sustenta el por qué no hay agua potable en varias comunidades y sectores del país, como por ejemplo en Bocas del Toro, donde escasea el líquido después de las 10 de la noche, no puede aprobar ese traslado.





“El IDAAN necesita los recursos y no es justo que se utilicen 24 millones de la institución que no tiene ni para comprar una bomba cuando se daña en Bocas del Toro o en el resto del país, así que mi posición es suspender provisionalmente la discusión de este traslado hasta tanto escuchar al director del IDAAN”, aseveró Robinson.



Está solicitud de traslado será analizada por los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto el próximo miércoles 20 de febrero.