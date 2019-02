Productores santeños piden una reunión con el presidente Varela

Los productores de la provincia de Los Santos presentarán una nota en el Ministerio de la Presidencia, solicitando una reunión de alto nivel con la participación del presidente Juan Carlos Varela para que les den un reporte de los avances y resultados de las peticiones y acuerdos firmados.



Nelson Cedeño, vocero de Ganaderos Al Rescate, señaló que “lo que pasa es que no hemos recibido reporte de los avances en los nueve puntos presentados en el pliego de peticiones el año pasado. Además, hay otros acuerdos. Queremos una reunión de alto nivel presidida por el presidente Varela para que nos diga qué pasará con el sector”.

Cedeño explicó que los productores de la provincia se retiraron de la mesa técnica porque no veían avances ni resultados. Sin embargo, aseguró que “eso no significa que los productores no estemos unidos, por el contrario, queremos respuestas concretas del sector agro”.

El productor indicó que darán hasta mediados de la próxima semana para recibir una respuesta del presidente “y de ser negativa, nos reuniremos con los otros líderes para decidir las próximas medidas”.

Una fuente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), capítulo de Los Santos, explicó que desde las reuniones con los ministros, a inicios del mes de enero, no han recibido ninguna información de avances sobre el pliego de peticiones ni de los acuerdos firmados, por lo que esperan la reunión con el presidente.











Ciara Morris

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: @CiaraMorris21