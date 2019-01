Aduanas se reunió con transportistas de carga por quejas de cabotaje

El administrador regional de la Autoridad Nacional de Aduanas, en la Zona Occidental, Francisco Rodríguez, recibió esta mañana a un grupo de transportistas de carga, quienes le exigen a la institución que los transportistas de carga extranjeros que lleguen a Paso Canoas a nacionalizar la mercancía, no puedan ingresar a Panamá, sino que se realice el trasbordo o cabotaje de la mercancía a los transportistas nacionales, para que sean ellos quien movilicen los productos en el país.

Rodríguez explicó a Metro Libre, que “esa interpretación o solicitud de este grupo, no puede ser acogida porque actualmente no se cuenta con los equipos necesarios para realizarlo. Actualmente, lo que se hace es que el transportista de carga extranjero, llega a Paso Canoas, nacionaliza la mercancía que trae de otro país y se le da permiso para que la entregue en un único punto del país. No puede ir distribuyendo la mercancía en diferentes lugares, solo en un solo punto y luego retirarse del territorio panameño”, explicó el funcionario.

El director regional informó que le hizo un llamado a estos transportistas a unirse a la mesa de diálogo que mantiene el actual administrar general de la institución. Sin embargo, señaló que los quejosos se negaron, alegando que estas mesas de diálogo no llegan a soluciones.