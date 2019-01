Segundo debate del proyecto ley sobre evasión fiscal sigue el lunes

El proyecto ley 591 que tipifica como delito la evasión fiscal y aprueba la sanción con cárcel, continúa en segundo debate y su discusión se retomará el próximo lunes en la Asamblea Nacional. Ayer, el pleno declaró sesión permanente hasta agotar el punto 7 en el segundo debate de este proyecto.

Los diputados tuvieron una segunda vuelta para el periodo de incidencia, en el que cuestionaron a la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, y líderes del sector empresarial y bancario sobre artículos de este proyecto.



La diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, aseguró que votará en contra de este proyecto, “aunque sea la única del pleno, pero no me venderé. Esta ley servirá para persecución política y no se lo podemos permitir”.



Por su parte, el diputado Leandro Ávila explicó que “es necesario dejarle claro a la población que este proyecto ley no está dirigido al 99% de la población, sino a grandes empresarios. No debe haber preocupación de que una persona de clase media será metida presa por eso, porque depende de lo que genere”, detalló el diputado ayer en la Asamblea Nacional.