El temor al abuso de poder detrás del proyecto ley sobre evasión fiscal

El proyecto de ley 591 sobre delitos contra el Tesoro Nacional continúa sin ser discutido en el pleno de la Asamblea Nacional y el punto que más polémica ha generado es la supuesta persecución que representaría para empresarios y otros agentes jurídicos, en el caso de que no paguen impuestos.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, aseguró que no hay manera de que esta ley sea aprobada sin que represente una amenaza de persecución.

“La aprobación de esta ley va a traer más dudas a lo que está viviendo nuestro país. No hay forma de dar credibilidad sobre que un determinado gobierno actuará mejor que el otro. Se necesitaría una constitución nueva y hasta leyes que sancionen severamente al funcionario que utilice información de carácter público para cualquier tema que no guarde relación con el uso exclusivo de esos datos. No hay forma si no tenemos una plataforma más estable desde el punto de vista jurídico”.



Marta Luna, abogada experta en asuntos tributarios, indicó que el temor de los gremios era que con esta ley, “quedara a discreción de la DGI y por eso solicitamos que era vital un Código Tributario que estableciera glosario y normas claras para que se respetara en todo momento el debido proceso. Una vez aprobado el Código Tributario ya hemos avanzado y el país tiene las garantías que se requieren. La siguiente meta es capacitar al personal de DGI y darle estabilidad, así se evita los abusos de poder”.



Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas, dijo que “este proyecto va para un grupo en específico de la población, medianos y grandes empresarios, y si ellos ahora quieren decir que se utilizará para perseguirlos, eso no cabe. Se ha comprobado que hay quienes mienten o dejan de reportar información para no pagar impuestos y con esta ley, lo que se busca es que paguen”.

