Gobierno no regulará el servicio de delivery

Las plataformas tecnológicas que prestan servicios de domicilio y emplean a cientos de personas que se mueven en la ciudad a través de motocicletas, en su mayoría extranjeros y que en mucho de los casos no se respetan sus derechos laborales, ni se conoce si aplican controles para su contratación, “no se van a regular” por el Gobierno actual, así lo indicó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Zulphy Santamaría.



“Es como un área gris que debemos regular, no se va a regular en estos seis meses, ojalá se pudiera hacer”, manifestó Santamaría.

La ministra manifestó que “tenemos un Código que no ha regulado estas normas”. Santamaría agregó que “cuando observamos estas plataformas vemos que hay personas que prestan servicios a diferentes lugares en diferentes horarios, no hay un horario específico, no hay una subordinación jurídica tampoco hay un orden”.



Dentro de las plataformas que operan bajo este sistema en la ciudad están Uber Eats, Asap, Glovo y Appetito24.



Javier Medellín, mensajero de Glovo, indicó que en la plataforma hay registrados 245 mensajeros de los cuales entre 70 y 75 se mantienen activos desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. haciendo las rutas que se les asignen.



Medellín indicó que no tienen un contrato de trabajo fijo con la empresa y se les paga por producción. “No tenemos derecho a prestaciones sociales, seguro a nada”, dijo Medellín.



Sin embargo, mencionó que hay compañeros que ya tienen sus permisos laborales y otros que están en trámites.



Medellín explicó que todos trabajan con sus propias motos y la empresa sólo les paga la carrera, que a veces no llega ni a los 3.00 dólares, a pesar de recorrer grandes distancias. Se le consultó su opinión al respecto a Appetito24, pero al cierre de la nota no respondieron las preguntas.

Sanciones por contratar de manera ilegal

ML | Las sanciones para las empresas que contraten extranjeros sin los debidos permisos laborales alcanzan los $500 por cada trabajador cuando sea la primera falta, la segunda vez $1,000 (por cada trabajador) y una tercera de $10,000.



De igual forma, la ley establece que si la empresa reincide una cuarta vez, la sanción será más robusta y dejará de ser económica para convertirse en la clausura del negocio.

Funcionamiento de las diferentes plataformas tecnológicas

Appetito24: es una plataforma online simple, que permite a los usuarios ordenar delivery a restaurantes o supermercados.



Glovo: Basta con descargar la app desde Google Play o Apple Store, registrarse y en pocos minutos solicitar la comida de preferencia. El cliente puede ver por geolocalización qué repartidor llevará su pedido y el recorrido.



Uber Eats: es una plataforma de entrega de comida, la app y la página sugieren cientos de restaurantes cerca de la dirección en que se encuentra y la persona elije.



ASAP: es una aplicación en la cual puedes recoger y entregar lo que quieras.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles