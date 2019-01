Siete intervenciones a aseguradoras en tres años; un récord histórico, según el regulador

En los últimos tres años, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ha intervenido siete compañías de esta industria, de las cuales seis han resultado en liquidación, así lo informó José Joaquín Riesen, titular de este ente.



El regulador manifestó que estos siete procesos son un récord histórico no sólo para Panamá, sino también a nivel internacional. “Para mí es un claro indicador de que en varias cosas estamos fallando”, dijo.



A pesar del alza en las intervenciones, Riesen aseguró que la industria aseguradora ha continuado creciendo, “sobre todo en 2018”.



Mencionó que Seguros Constitución, Seguros Confianza, Seguros BBA Corp, Istmo Compañía de Reaseguros Inc., Aseguradora del Istmo, Casualty Re S.A. y Alliance Re Ressurance Suisse S.A. son las empresas intervenidas y que mantienen procesos activos.



“Los procesos demoran porque no son fáciles, sino complicados, en los que los liquidadores tienen que tratar de recuperar la mayor cantidad de activos para después volcarse y pagar las deudas que tiene la empresa”, explicó Riesen.



Agregó que de los siete procesos, la Aseguradora del Istmo es la única rescatada tras ser comprada por Aserta.



Sobre qué es lo que ha ocasionado el aumento en el número de intervenciones en esta industria, el regulador consideró que “todo el problema inicia en el proceso de licenciamiento”.



“¿A qué me refiero? A que si no sabes manejar, cómo te van a dar una licencia de conducir. Dar una licencia en el sector financiero, que incluye bancos, valores y seguros, es una licencia que principalmente le permite a la empresa captar y trabajar con fondos ajenos. O sea que si la empresa quiebra, no sólo se afectan los accionistas, sino también los clientes”, señaló.



Riesen reconoció que se necesita un regulador que esté supervisando acorde al riesgo que tiene al frente con los últimos estándares internacionales, “por eso es que hemos venido reforzándonos”.



Informó que desde este mes de enero empieza a regir un nuevo proceso de supervisión basado en riesgo, que les permitirá aplicar otra metodología en sus procesos y “ser más proactivos y no reactivos”.

Riesen: La industria aseguradora espera un crecimiento del 6% al cierre del 2018

El superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, José Joaquín Riesen, indicó que el crecimiento de la industria aseguradora, como va hasta noviembre, “refleja que va a ser un año récord y muy positivo”.



“En primas crecimos a 5.9% en noviembre con respecto a octubre que estuvimos en 4.9%. Este año todo parece indicar que podríamos estar creciendo arriba del 6% en el 2018”, aseguró.



El regulador agregó que la cantidad de pólizas, al mes de noviembre, crecieron al 11.4% y las unidades aseguradas, que pueden ser personas como propiedades, al 10.2%. Riesen manifestó que “tenemos una industria que está madurando con sus consumidores”.

