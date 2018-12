“Declaraciones de Varela son una cortina de humo”, dicen productores

Productores de distintos rubros afirman que están “indignados” y califican de “distracción y cortina de humo” las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, sobre las protestas que se realizaron la semana pasada en el puente del Río La Villa, las cuales, aseguró el mandatario, eran algo “totalmente político”.

Además señalan que ya preparan acciones de protestas esta semana y la próxima.

Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), dijo que “esto es una distracción y cortina de humo para no enfrentar la verdadera causa del problema”.

Guevara mencionó que hoy productores en Chiriquí realizarán una caravana como medida de queja por las expresiones del presidente que han causado indignación.

Aquiles Acevedo, presidente de ANAGAN, indicó que “hemos tenido acciones de presión fuera del ámbito político, nos preocupa esa expresión del presidente y las respuestas que dio”. Acevedo afirmó que parte de sus declaraciones sobre acercamiento, apoyo e incentivo al sector son falsas.

Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa), manifestó que “el presidente quiere tapar el sol con un dedo, él busca tapar la situación de agonía del sector agropecuario y evade dar la cara”.

Lorenzo Jiménez, productor de Tierras Altas, señaló que “con esa respuesta del presidente, yo no voy a descartar que entre los productores que protestamos hayan miembros de la oposición del gobierno actual, pero este gobierno no puede tapar el sol con un dedo. Deben reconocer que no han cumplido con lo hablado en reuniones”.

El avicultor Carlos Salcedo afirmó que “no es excluyente que un productor pertenezca a un partido político, porque ese es su derecho. Lo que tampoco es excluyente es que el gobierno sea corrupto. No se ha adelantado nada del pliego de peticiones porque si se hubiera adelantado en algún punto, nosotros no estuviéramos protestando y cerrando vías”.

Protestas por incumplimiento en peticiones

Las manifestaciones de los productores obedecen al incumplimiento en el pliego de peticiones presentado en julio. Son nueve los puntos que conforman este pliego, entre ellos está la modificación de la ley de la AUPSA, la defensa de las barreras fitozoosanitarias, transparencia con la información de las importaciones y el nombre de las empresas que importan indebidamente al país, entre otros.

