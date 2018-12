Trabajadores de aduana decretan paro nacional, exigen el refrendo de sus bonos

Los trabajadores de la dirección de Aduanas a nivel nacional decretaron un paro de labores y exigen al contralor de la República, Federico Humbert que refrende el pago de los bonos adeudados.

Los quejosos aducen que no se les adeuda las bonificaciones desde el mes de junio, las cuales corren el riesgo de caer en vigencia expirada. Advirtieron que de no recibir respuestas extenderán el paro, hasta tanto no sean resueltas sus demandas.

Según indica Edgardo Voitier, dirigente de la asociación de empleados de aduana en Colón, existe negativa por parte del Contralor de la República de refrendar el pago de estas bonificaciones, partiendo de criterios infundados basados en que las recaudaciones del año fueron menores que las del año pasado, la Ley de Aduana no contempla esto, advirtió Voitier.



De igual forma Edgardo Voitier indicó que otros temas deben ser atendidos por los administradores de Aduana, entre los que se encuentran los despidos injustificados, la existencia de gran cantidad de funcionarios eventuales con más de seis, siete y hasta diez años en la institución y que no se les ha dado su permanencia.



Según el dirigente en los últimos tres años han tenido problemas para que Contraloría pague las bonificaciones a que tienen derecho los trabajadores aduaneros, “esto no es un regalo, es un derecho·, sostuvo.



Las bonificaciones a los empleados de la Autoridad de Aduanas, esta acondicionada a la evaluación del desempeño y al cargo que se ocupa o niveles de responsabilidad del funcionario.

Ante la decisión de los trabadores la Asociación de usuarios de la Zona Libre de Colón en el que detalla “que el gobierno no puede obstruir el fiel desarrollo de las funciones aduanales por temas administrativos”.

Para los empresarios este tipo de conflictos se traduce como un desmejoramiento a los índices de competitividad, que mide los recursos y capacidades para proveeré niveles de prosperidad económicos sostenibles.