CeCAP y CECOMAP realizan foro sobre arbitraje y derecho marítimo en Panamá

El Centro de Arbitraje, Mediación y Conciliación Marítimo de Panamá (CECOMAP) y la Comisión de Arbitraje Marítimo de China (CMAC), con el apoyo del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), realizaron el Foro “Arbitraje y Derecho Marítimo Sino-Panamá”.



Durante la actividad se firmó un Convenio de Mutua Colaboración entre el CECOMAP y la CMAC, con la finalidad de promover el uso del arbitraje y la mediación en los contratos marítimos y servicios de intercambio entre ambas instituciones.





La actividad, , que contempló un seminario sobre este tema, se realizó en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación de destacadas figuras del mundo marítimo nacional e internacional, entre los que destacan Xubo Zhang, presidente of Fairicc Co, Ltd.; Chanqing Xie, secretario Adjunto de la Comisión de Arbitraje de China (CMAC); Huilin Xu, jefe de Mercadeo de la Oficina de Tianan Property Insurance, Co; Francisco Linares, presidente de Asociación Panameña de Derecho Marítimo; Lianjun Li, socio de Reed Smith LLP /CMAC Arbitrator; José María Alcantara, árbitro del CMAC, Bing Yan, socio de Ricc & Co; y Iria Barrancos, presidenta del CECOMAP.





“Esta iniciativa responde a la necesidad de la industria marítima nacional e internacional, de contar con una alternativa especializada para dirimir y resolver sus controversias reforzando ahora el intercambio comercial de Panamá y China”, manifestó Iria Barrancos, presidenta del CECOMAP, durante el evento.





Por su parte, César Tribaldos, presidente del CeCAP, señaló que “desde el CeCAP lideramos un movimiento para promover y convertir a nuestro país en el centro internacional de arbitraje por excelencia, y con seguridad se verá potenciado con la alianza CeCAP-CECOMAP-CMAC para la presentación de estos servicios a las empresas marítimas de la región”, agregó.



CECOMAP es un centro de arbitraje marítimo, administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), con sede en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.



La CMAC, establecida por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional desde 1959 y tiene su sede en Beijing, con subcomisiones en Shanghái, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Hong Kong y otras ciudades de chinas.