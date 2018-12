Apede aboga por que Panamá se convierta en un destino turístico accesible

Mercedes Eleta de Brenes, presidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) afirmó que "es necesario que mediante el turismo pongamos en valor algo que no ha explotado el país y es la inmensa y variada riqueza cultural, lo que nos hace únicos, por ejemplo promover la influencia de las culturas que se establecieron en el país como la china, la afrodescendiente, entre otras; pero para lograr esto, Panamá necesita trabajar en una estrategia adecuada y que no cambie cada 5 años. Es indispensable que empecemos a diseñar esa estrategia de Estado con relación al turismo, darle continuidad y que no cambie la marca país cada 5 años, pues el país tiene que convertirse en un destino turístico sostenible", resaltó.

En ese sentido están convencidos de que Panamá podría desarrollar una marca país fuerte que amarre todo su potencial como otros países y en el que se inserte aspectos diferenciadores que nos caracterizan como: la cultura, gastronomía, música, danzas, entre otras, lo que le da vida a la creciente economía naranja que ha venido a incrementar el potencial del turismo. Sin embargo, hay una tarea pendiente y es la educación, capacitar a nuestro talento humano al incrementar el dominio del idioma inglés y también orientar la formación integral de los jóvenes en carreras como: la hotelería, servicio al cliente, gastronomía, cultura e historia panameña, entre otras que van ligadas a la economía naranja que ha venido a complementar la oferta turística del país.





Entre los expositores de FOTURestuvo S.E. Gustavo Him, Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá; quien explicó los planes que ha desarrollado el país en materia turística, las inversiones por más de $100 millones de dólares en la marca país y apoyo a los municipios turísticos. Liriola Pittí, Directora General del Fondo de Promoción Turística de Panamá, quien disertará sobre "Avances del Fondo de Promoción Turística Internacional de Panamá.





La “Presentación de Indicadores de Turismo en Panamá - Visión País 2025”, estuvo a cargo de Héctor Cotes, ex presidente de APEDEy actual presidente de la Comisión Visión País, quien enfatizó que mediante los indicadores que se han estudiado se observa que en el sector hotelero bajó la ocupación hotelera de 47% en el 2017 a 44% en el año 2018, señaló que este sector tenía un ritmo de crecimiento por encima del 60% hace unos años. Asimismo, Augusto Huéscar, Consultor de la Organización Mundial del Turismo, con el tema “Recomendaciones para una actualización del Plan Maestro de Turismo”, explicó la necesidad de que se defina la actualización de este plan y su pronta ejecución.





El programa también contó con dos paneles de expertos, el primero basado en Productos Turísticos con temáticas como: Plan Turístico del Canal de Panamá, con María Gabriela Ávila, Administradora de los Centros de Visitantes de la Autoridad del Canal de Panamá; Economía Naranja, por MatteoGrazzi, Especialista en la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Ecoturismo, Naturaleza y Aventura, por AnnieYoung, Presidente de la Fundación Panameña de Turismo Sostenible y Cultura de Servicio, a cargo de JacquelineBern, Gerente de Finanzas de Empresas Bern.





El segundo panel estuvo programado con temas de Infraestructura con el análisis de: Hotelería, por FidelReyes, Gerente General de Santa María Hotel & Golf Resort; Centro de Convenciones, con Abin Rosales Monascal, Director Comercial de Megapolis Complex; Conectividad (Puertos, Aeropuertos, Carreteras), por Carmen Lucila Carrizo de Pagés, Vicepresidente de Planificación y Estrategia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y Observatorio Turístico, con Jaime Dreyfus, Director General del Centro de Investigación y Desarrollo de Turismo (CIDT), quienes compartieron experiencias interesantes, puntos de vista de unión del sector turismo para beneficiar a todas las actividades relacionadas con el mismo.





La información se brindó durante la vigésima tercera versión del FOTUR2018 con el tema "Panamá 2050: Destino Turístico Sostenible", el cual contó con la participación de expositores del sector quienes presentaron sus experiencias y cuyos insumos serán considerados en la Visión País 2050, que construye actualmente este gremio del sector privado en conjunto con otros actores.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, este sector contribuye con el 10% del PIBmundial y con la generación de al menos 313 millones de empleos en todo el mundo, por lo tanto se estima que la actividad turística realiza un aporte significativo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.