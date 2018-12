Inauguran exposición comercial de la República Popular China, Panamá 2018

El Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT siglas en inglés) y la Cámara de Comercio Internacional de la China (CCOIC), con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) y la Agencia para la Atracción de Inversión y Promoción de Exportación de Panamá (PROINVEX), inauguraron la Exposición Comercial de la República Popular China, Panamá 2018, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre en el Centro de Convenciones ATLAPA.

El acto de inauguración de esta exposición comercial contó con la participación de Gao Yan, presidenta del CCPIT; Augusto Arosemena, ministro de Comercio e Industrias; Gustavo Him, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá; Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, Francisco Escobar, embajador de Panamá en la República Popular China, autoridades locales y del país asiático.

Esta exposición económica y comercial que es la de mayor nivel celebrada por China en Panamá, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, cuenta con la participación de cerca de 25 empresas de las cuales 7 forman parte del grupo de las 500 empresas más importantes de China.

El objetivo de la exhibición es mejorar la comprensión de la población panameña sobre China y mostrar la tecnología de los productos del país asiático y su visión de cooperación, del mismo modo, se construirá una plataforma para intercambios cooperativos y promover la cooperación económica, comercial y los intercambios culturales entre ambos países.

Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, expresó “la presencia descollante de China en la escena mundial no debe llamar a sorpresa alguna puesto que se trata una nación que acumula algunas de las conquistas más avanzadas, sorprendentes y trascendentales en la historia de la humanidad. Así, el actual papel preponderante de China se corresponde por completo con una trayectoria jalonada por más de tres mil años de existencia”.

“Es así como, con gran complacencia concurrimos hoy a la apertura de la Exposición Comercial de la República Popular China, Panamá 2018. Vemos en esta actividad una ocasión propicia para continuar los acercamientos que iniciamos con autoridades y representantes empresariales chinos durante nuestra pasada visita a ese gran país asiático. Nada nos sería más satisfactorio, que poder retribuirles las cálidas manifestaciones de aprecio que recibiéramos en varias ciudades y, muy especialmente, durante la celebración de la Cumbre Empresarial China-Lac 2018”, agregó Barletta.

Datos de la exposición

La feria tendrá un área de más de 3,200 metros cuadrados, donde importantes empresas del país asiático presentarán el desarrollo social y económico de China; así como, los resultados de la cooperación entre los dos países.

Las categorías para exhibir son: construcción de infraestructuras, fabricación de equipos, maquinaria de construcción, logística de transporte, comunicaciones electrónicas, servicios financieros, automóviles y repuestos, y tecnología, entre otros.

Empresas participantes

Entre las empresas expositoras que participan figuran: China Communication Construction Company que incluye a: China Harbour Engineering Company LTD, China Road and Bridge Corporation, Cccc Dredging (Group) Company Limited, Shanghai Zhenhua heavy Industries Company. Asimismo, concurren Limited, China Railway Group Limited, China Railway Construction Corporation, China Civil Engineering Construction Corporation, China Shipbuilding Industry Corporation, China Auto CAIED LTD, Huawei Technologies Panama, S.A, FLYTEK CO, LTD, BYD Co, Ltd, Hytera Communications Corporation Limited, Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG).

Además, China Cosco Shipping Corporation Limited, la rama de Xi`an de Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional incluye: Shaanxi Fast Auto Drive Group, Xi`an junhui Aviation Technology Co. Ltd, Technology & Developmente Mingda Xinyu de Shanxi. También Xi`an johere Culture Communication Co. Ltd, Shaanxi Sunny Science & Technology Co., Ltd; Shaanxi Star Safety Protection Technology Co, Ltd; Xi`an Xiwu`er Electron Information Group Company Ltd, New nade group de Shanxi, jones Lang LaSalle, branch of Xi`an, Air China Limited, Bank of China Limited, sucursal de Panamá, DiDi Chuxing Science and Technology Co., Ltd.

Horario

El horario de entrada a la exhibición es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. del 3 al 5 de diciembre, mientras que el 6 de septiembre se desarrollará de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.