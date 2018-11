Caja de Ahorros entrega B/ 30 millones en ahorros navideños

Caja de Ahorros anunció en un comunicado que hará efectiva la entrega de los ahorros navideños a sus clientes el sábado, 1 de diciembre 2018, con un desembolso aproximado de B/. 30 millones.

Todos los clientes, a nivel nacional, podrán hacer uso de los fondos en la fecha anunciada. De igual forma, podrán abrir su cuenta de ahorros de navidad para el 2019 con un mínimo de B/. 5.00, bajo dos modalidades:

• Cuenta de ahorros de navidad “con libreta” con la que el cliente recibe, como incentivo, un monto adicional, correspondiente a una semana de ahorro.



• Cuenta de ahorros de navidad “sin libreta”, con la que el cliente recibe, como incentivo, hasta 2 semanas gratis.



En ambos casos el cliente puede hacer sus depósitos a través de ACH, Ahorro por ventanilla, Banca en Línea, Descuento Directo o en nuestras 57 sucursales a nivel nacional.



“En Caja de Ahorros estamos comprometidos con la promoción del buen hábito del ahorro. A lo largo del 2018 hemos trabajado en capacitaciones, campañas publicitarias, promociones, actividades en sucursales y otros que nos permitan llevar este importante mensaje y que ello se traduzca en una mayor disposición de los clientes, a guardar una porción de sus ingresos quincenales.

Nos complace ver que los números reflejan que el panameño mantiene este buen hábito, lo pone en práctica e incluye dentro de su presupuesto este rubro, planificando los proyectos que realizarán a corto, mediano y largo plazo.

Para este cierre de año, les invitamos a no gastárselo todo y mantener siempre un capital semilla, para emprender nuevas metas y proyectos para el 2019”, indicó Mónica de Afre, gerente general encargada de Caja de Ahorros.





Recomendaciones de seguridad

Como banco socialmente responsable, hacemos las siguientes recomendaciones a nuestros clientes y población en general, cuando llegue el momento de retirar los fondos ahorrados en diciembre:

• Evite conversar con extraños acerca del monto ahorrado.

• No solicite ayuda para ingresar su clave secreta en los cajeros automáticos.

• No cuente su dinero en lugares públicos.

• No utilice cajeros automáticos con poca iluminación.

• Verifique y mire a todos lados antes de realizar una transacción. Si ve la presencia de alguna persona sospechosa retírese del lugar y no realice ningún tipo de transacción.

• Guarde bien su dinero para no ser víctimas de los delincuentes.

• No este distraído durante sus compras.

• No gaste la mayoría de los ahorros, más bien haga sus compras organizadamente y destine una parte para volver a ahorrar.