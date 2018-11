Economistas: Gobierno deberá recurrir a préstamos para cubrir déficit fiscal

Si el Gobierno no controla el déficit fiscal tendrá que recurrir a préstamos, en el mercado internacional, para cubrir la brecha del Estado.

Según economistas y empresarios, consultados, la cifra de 2,488 millones de dólares, hueco en los ingresos, correspondiente hasta septiembre de este año, reconocida por Gustavo Valderrama, viceministro de Economía, es un reflejo de la falta de contención del gasto y una mala administración en las finanzas del Estado.



Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, indicó que “esta cifra nos dice evidentemente que el déficit es alto y que vamos a estar en peligro de que a final de diciembre este se mantenga igual”.

“Ya es muy tarde para plantease alternativas como la contención del gasto, esto va afectar porque el déficit se tiene que cubrir con deuda, la deuda se tendrá que buscar con bancos internacionales emitir instrumentos de deuda, como bonos, que representan para el país un endeudamiento”.

El economista Augusto García, dijo que “Panamá se esté endeudando de manera irresponsable. Es por eso que el Gobierno recurre a préstamos que al final emiten más deudas”.



Severo Sousa, presidente del CoNEP, señaló que “esto evidencia que no se están tomando las medidas para contener el gasto público”. Sousa explicó que esto representa una deuda que al final afecta al país.



Aida de Maduro, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, manifestó que este incremento no tiene una explicación lógica. Cada Gobierno le deja la pelota al Gobierno que viene. No nos hemos preocupado por dejar unas finanzas saludables. El endeudamiento no es lo que deberíamos hacer como país.

