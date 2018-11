¿Qué ganamos con China?

Cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán y se sumerge en una nueva relación con China, mucha gente quedo sorprendida con la rapidez que se fue desenvolviendo este tema, y el secretismo del mismo. Tenemos que entender que para reconocer a una nación tendríamos que desconocer a la otra, es decir, no podemos tener relaciones diplomáticas con ambas “Chinas” al mismo tiempo.



Panamá y China tienen una historia de relaciones de todo tipo, las cuales se vienen reflejando con mucho ahínco desde la construcción del Ferrocarril a mediados de los 1800’s y la del Canal a finales de los 1800’s y principios de 1900’s. De hecho, muchos de los chinos de esa época, que llegaron a Panamá y lograron sobrevivir, de alguna manera, la cabanga de estar tan lejos de su tierra como las enfermedades de la época, hicieron de Panamá su casa, y se han ido anclando por generaciones en nuestro país.



Muchos otros han ido llegando con el tiempo, huyendo a las “bondades” del sistema autoritario de Beijing, huyendo al hambre y a la falta de oportunidades, y también han hecho de Panamá su segunda casa, inclusive haciéndose tan panameños como el tamal y el arroz con pollo. A pesar de lo anterior, la llegada del comunismo a China con Mao, nos llevó a cuadrarnos con el bloque capitalista y así seguir a los chinos que huían de su “China” en el continente, a la nueva “China” en una isla. Panamá se cuadro con los Estados Unidos de la post guerra, y7 reconoció a la nueva Taiwán.



Taiwán se convirtió en un tigre asiático, aprovechando al máximo su “independencia” de la China Comunista de Mao, dedicándose a educar a su población y a desarrollar su industria. Ha resistido por más de 70 años la lucha contra esa China Popular, que todavía, a pesar de sus avances económicos, continúa siendo comunista y autoritaria. Salvo las 5 ciudades más grandes de China, el desarrollo no ha llegado al resto de China, que sigue siendo pobrísima.



Debemos tener claro también que la República Popular de China es la segunda economía más grande del mundo, el segundo usuario más importante del Canal y el primer suplidor de la Zona Libre de Colón (ZLC), hechos que son realmente relevantes y que a primera vista parecen ser suficientes como para que Panamá haya dejado de ser amigo de Taiwán para convertirse en el nuevo BFF de China. Pero, ¿realmente necesitábamos establecer relaciones con China? ¿Qué gana Panamá con estas nuevas relaciones en detrimento de dejar a Taiwán? ¿somos tan pobres así, que necesitamos que China (o algún otro país) nos ayude?



Veamos que ha pasado a la fecha. Han pasado ya 17 meses desde que se restablecieron las relaciones entre los dos países, y solo hemos visto muchos viajes del Presidente Varela a China, y sus reuniones respectivas con Xi Jinping, la firma de unos 19 convenios entre las dos naciones, el establecimiento de la embajada China en Panamá y el inicio de un tratado de libre comercio con China (de nuevo, el secretismo de todo esto es lo que ha rondado esta nueva relación diplomática).



Mucho drama también ha estado presente en esta relación, como, por ejemplo, el hacer que nuestras escuelas públicas fueran bilingües en chino (mandarín) en vez del inglés, o de que el Yuan fuera nuestra moneda de curso legal en vez del dólar.



Entendamos hechos financieros primero. Si es verdad que China es la segunda economía en el mundo, en números absolutos, pero esto no es igual cuando hablamos de PIB per cápita, donde China baja violentamente.



Tampoco podemos comprar al dólar gringo con el yuan chino, a pesar de que pensemos que la economía China anda volando. Y tampoco sería correcto el pensar que ganamos más con escuelas bilingües en mandarín en vez de bilingües en inglés. Todo esto sin mencionar el rumor que el gobierno quería ofrecer un terreno en Amador para el establecimiento de la embajada China, hecho que no solo enardeció a miles de compatriotas nacionalistas, sino a la misma embajada de los Estados Unidos en Panamá.



El gobierno en estos momentos se está jactando de negociaciones para llevar nuestras piñas y carnes a China, un mercado de billones de personas, algo que difícilmente nuestros agricultores y ganaderos podrán aprovechar, ya que es muy difícil el satisfacer la demanda de un gigante, como ha sido probado con acuerdos iguales con los Estados Unidos y Europa.



Para poder hacer algo con estos acuerdos, primero tenemos que aprender a exportar, algo que muy pocas empresas han podido hacer con éxito, y una vez que aprendamos, entonces podemos enfocarnos en regiones pequeñas, de tamaño similar a Panamá, que nos permitan poder exportar sostenidamente y sin problemas.



Ni siquiera necesitamos el “dinero” de China, ya que tampoco ofrecen nada bueno, sino un tren bala totalmente innecesario para Panamá, aun cuando si se hace un Tren Centroamericano entonces sí tendría un poco más de sentido para la región (pero allí si China tendría que meterse la mano en el bolsillo ya que este proyecto no sería prioridad para nadie en la región).



Veámoslo ahora desde otro punto de vista. ¿Qué gana China con esta nueva relación? Aquí la cosa cambia radicalmente, ya que primero China le quita otro país a Taiwán. Segundo, China entra con mucha más fuerza en Latinoamérica, y en un punto geográficamente esencial para cualquier país que pretenda hacer negocios y tener influencia en el continente.



Adicionalmente a esto, está la mala reputación que tienen China en el mundo, al tomar ventaja de los países a los cuales ofrece su ayuda, como por ejemplo Venezuela, a la cual le ha prestado tanto dinero, que la producción petrolera de ese país pudiera estar empeñada a China por los próximos 50 años, o Sri Lanka, a la cual le prestaron dinero para que construyeran un puerto, el cual no tenía razón de ser al no poder tener la rentabilidad necesaria para repagar los préstamos, y de hecho no pudieron pagar, y quedo en manos de China.



Para mi gusto, yo no hubiese movido esta pieza del ajedrez mundial tan radicalmente como se hizo el año pasado. Panamá no ganaba mucho, y el tiempo lo ha mostrado. No han llegado nuevas compañías al país a generar el empleo que se nos ha caído en los últimos anos, y mucho menos han llegado los turistas chinos abarrotar nuestros cuartos de hoteles vacíos. Y lo peor del caso es que no veo ningún indicativo que esto vaya a suceder en el futuro – ni cercano ni lejano. Tampoco veo que el TLC con China nos sirva de nada. Ojalá me equivoque, y ojalá que China no nos trate de hacer lo mismo que ha hecho a otros países del mundo.



Este artículo fue publicado en el segmento Miércoles de Economía en el boletín de noticias VAMAGANEWS, el cual se puede leer en la siguiente dirección: https://vamaganews.wordpress.com/ 2018/11/14/

Miguel E. Magallón

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El autor es consultor de empresas en estrategia y finanzas