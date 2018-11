Pólizas de seguro contra incendio en la Zona Libre aumentan hasta en un 85%

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Daniel Rojas, solicitó a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá hacer las investigaciones para descartar cualquier aplicación ilegal de medidas discriminatorias.

Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, aseguró que las primas de pólizas de incendios y daños de la mercancía se han incrementado hasta en un 85% y sólo tres empresas aseguradoras les dan el servicio a sus agremiados.

“Las pólizas de incendios y daños de la mercancía se han incrementado hasta un 85% en todas la pólizas de todos los clientes que tienen en la Zona Libre de Colón (ZLC).

La gran mayoría de las compañías no quieren asegurar dentro del área de Zona Libre y las pocas que hay quieren aprovecharse de esta situación para aumentar sus ganancias”, dijo Rojas.

Agregó que las aseguradoras sostienen que la medida ha sido tomada porque en la ZLC crecieron los conatos de incendios, situación que dijo, no es cierta. El empresario manifestó que “si una empresa nunca ha tenido un conato de incendio y le aplican este tipo de tarifas, con estos incrementos, no es justo ni legal porque ellos no tienen un mal precedente”.

Rojas señaló que los incrementos van en detrimento de todos los empresarios de la ZLC.

