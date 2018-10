Torpedo a la línea de flotación de economía panameña

La asociación bancaria de Panamá realizó, el 23 de octubre del 2018, una conferencia donde resalto temas bancarios y económicos del país.



Uno del participantes, el exministro de Economía Y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, expresó que el proyecto de ley sobre aumento a jubilados va a tener un efecto nefasto en la economía del país. "Debe ser vetado".



“Es un torpedo a la línea de flotación de la economía panameña, porque como está redactado se graba cualquier pago que salga desde la República de Panamá al extranjero. Todos los pagos en financiamiento de la República de Panamá”, adicionó.



Por su parte Fernando Aramburu, expresidente (2013-2104) de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó: "Es necesario que el sector público y el privado nos unamos y dejemos la politiquería para limpiar la imagen de Panamá ante el mundo porque lo nuestro es un país real que presta servicios".



“El problema no son las crisis, si no como reaccionas a ella. Panamá no vive de capitales mal habidos, Panamá tiene una economía que sirve al mundo de manera importare”. Agregó