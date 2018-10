FAO: Hambre en A.Latina no es por falta de alimentos, sino por pocos recursos

EFE | En Latinoamérica el sector agrícola creció cuatro veces más, pero adquirir alimentos de buena calidad se hace cada vez más difícil para las poblaciones que no cuentan con recursos para comprarlos, advirtió hoy, 15 de octubre de 2018, en Panamá la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el foro "Nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo #Hambre Cero para 2030 es posible", en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la FAO hizo énfasis en este problema, así como el creciente uso de agroquímicos que causan enfermedades en un gran número de personas cada año.

"En América Latina el hambre no es porque no hay alimentos, sino porque -las personas- no tienen los recursos suficientes para poder adquirir los alimentos, y de calidad, por eso es necesario avanzar en programas de desarrollo en territorios que generen oportunidades económicas", dijo Acan-Efe el coordinador de FAO para Mesoamérica, Tito Díaz.

Agregó que en el combate de la subalimentación, que afecta a 821 millones de personas en el mundo, 39 millones de ellas de la región, es necesario hacer alianzas entre instituciones locales, academias, agricultores, para erradicar el hambre y la malnutrición al 2030, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Para lograr este objetivo se requiere focalizar muchas políticas en poblaciones vulnerables, trabajar con comunidades indígenas, agricultores familiares, mujeres rurales, y articular normativas de manera integral, a fin de erradicar la pobreza", expresó Díaz.

Pero, alertó que hoy día es más barato conseguir alimentos ricos en sal, grasas y carbohidratos, que uno saludable, por eso FAO busca mejorar la productividad en los diferentes sectores para que cuenten con productos comestibles de calidad.

El coordinador de FAO, también señaló que otro factor vinculado que causa daños en la alimentación son los agroquímicos tóxicos, que han elevado el índice de enfermedades crónicas no transmisibles en el continente, como los daños renales.

"La producción de alimentos en las zonas agrícolas en los últimos 50 años se ha cuadruplicado, pero a la vez, se aumentó hasta 7 veces el uso agroquímicos, muchas de esas sustancias tóxicas causan daños renales, por eso ahora promovemos la agroecología para producir alimentos mas naturales", informó.

Además, Díaz hizo referencia a los trabajos de coordinación que efectúan con gobierno para disminuir las cifras de malnutrición en el sector estudiantil, con el desarrollo de programas de alimentos.

"Unas de las principales políticas que ha desarrollado la FAO son los programas de alimentación escolar, en la que hemos apoyado a 17 países, que han evolucionado de un vaso de leche y galleta a dar una dieta balanceada", subrayó, sobre la estrategia regional.

Otro de los puntos que abordó el delegado fueron los detonantes de la inseguridad alimentaria mundial: la pobreza, los desastres naturales, la desigualdad, el manejo no sostenible de los recursos naturales y los conflictos.

En el evento participarán autoridades y técnicos de los ministerios panameños de Relaciones Exteriores, Desarrollo Agropecuario, Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Ambiente, Educación, entre otros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia.

El ente mundial recordó que actualmente 821 millones de personas en el mundo sufren subalimentación crónica, y que los niveles de obesidad están aumentando rápidamente y muchos países experimentan la doble carga del hambre y la obesidad, pues 1.900 millones de personas padecen sobrepeso, de los cuales 672 millones son obesas.